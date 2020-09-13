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≡ Мораторий на прием на госслужбу намерены ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39860
Мораторий на прием на госслужбу намерены ввести в Казахстане
Отправлено: 13.09.20 - 18:59
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Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова поделилась планами касательно сокращения государственного аппарата.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
380
Re: Мораторий на прием на госслужбу намерены ввести в Казахстане
Отправлено: 13.09.20 - 18:59
#1
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Цитата:
по закону мы обязаны выдать ему компенсацию в размере четырех окладов Источник:


Ну ничего себе, суперский закон
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
339
Re: Мораторий на прием на госслужбу намерены ввести в Казахстане
Отправлено: 13.09.20 - 19:25
#2
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Конечно, квазигоссектор тоже будет сокращаться, но за это отвечает уже Министерство экономики.
Гениальное решение
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5576
Мораторий на прием на госслужбу намерены ввести в Казахстане
Отправлено: 13.09.20 - 19:33
#3
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//«Касательно сокращения госаппарата: мы должны выполнить поручение Главы государства, но должны сделать это разумно, в рамках закона и чтобы ни один человек не остался без работы.//

То есть просто перетасовка карт в колоде, так понимаю.
И откуда такая забота именно о госслужащих? А как же остальные безработные?

//мы будем сокращать на 10% в этом году, и на 15% в 2021 году. И в первую очередь мы будем делать это за счет вакансий.//

Вот тут ничего не понятно, как можно сокращать за счёт вакансий? Вакансия и есть свободное или освободившееся место. Или опять перетасовка? Или мы слова используем, не зная их значений? :lol: :-x

[Исправлено: elektron, 13.09.2020 - 14:35]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4948
Мораторий на прием на госслужбу намерены ввести в Казахстане
Отправлено: 13.09.20 - 21:29
#4
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Цитата-/Ну ничего себе, суперский закон/




Да Казахстан страна для госслужащих и предпренимателей)





Цитата-/Конечно, квазигоссектор тоже будет сокращаться, но за это отвечает уже Министерство экономики.Гениальное решение/



Берём госслужащего сокращая его предлагаем перейти в квазигоссектор,а там уже сокращаем безбоязненно без выплаты 4 окладов) Эврика)





Цитата-/Вот тут ничего не понятно, как можно сокращать за счёт вакансий? Вакансия и есть свободное или освободившееся место./



Уходит человек,на его место ни кого не успели взять это называется вакансия, эти вакансии и будут сокращать в первую очередь но дьявол кроется в деталях,работу сокращённого человека перекинут на других ) а зп повысят тыщ на 10) в итоге с госслужбы начнется массовый отток,кому охото работать за двоих?) чего хотят этим добиться? Ясно чего)
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