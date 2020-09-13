Отправлено: - 19:33

[Исправлено: elektron, 13.09.2020 - 14:35]

//«Касательно сокращения госаппарата: мы должны выполнить поручение Главы государства, но должны сделать это разумно, в рамках закона и чтобы ни один человек не остался без работы.//То есть просто перетасовка карт в колоде, так понимаю.И откуда такая забота именно о госслужащих? А как же остальные безработные?//мы будем сокращать на 10% в этом году, и на 15% в 2021 году. И в первую очередь мы будем делать это за счет вакансий.//Вот тут ничего не понятно, как можно сокращать за счёт вакансий? Вакансия и есть свободное или освободившееся место. Или опять перетасовка? Или мы слова используем, не зная их значений?