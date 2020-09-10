Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 14:38

Немцев традиционно считают паникерами.

Есть даже такое понятие - German Angst.

И не случайно в Германии каждый год проводятся опросы о страхах немцев.

Чего они боятся сейчас?

последний опрос показал,

что Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса.

такие дела.