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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 19:53
Цитата:
Мамка/и, это у вас. Хозяйки "девушек".
А наша - Mütterchen.
И попрошу, без оскорблееий...
alex_60:
Что то мамка ваша ваще тронулась.
Что то мамка ваша ваще тронулась.
Мамка/и, это у вас. Хозяйки "девушек".
А наша - Mütterchen.
И попрошу, без оскорблееий...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 20:00
Цитата:
А где ты увидел оскорбления.
Голые факты из газеты шпигель.
drakon:
А где ты увидел оскорбления.
Голые факты из газеты шпигель.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 21:07
Цитата:
Тут два оскорбления - мамка и тронулась...
Шпигель так сказать - не мог...
alex_60:
А где ты увидел оскорбления.
А где ты увидел оскорбления.
Тут два оскорбления - мамка и тронулась...
Шпигель так сказать - не мог...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 11:02
Цитата:
матушка,мамочка.
она и не знает что Дракон из деревни Место.
встал грудью на ее защиту.
как никак оба комсомольцы.
а бывших комсомольцев не бывает.
Боевой Ленинский Комсомол вечно живой.
и в Германии в том числе.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 11:29]
drakon:
А наша - Mütterchen.
А наша - Mütterchen.
матушка,мамочка.
она и не знает что Дракон из деревни Место.
встал грудью на ее защиту.
как никак оба комсомольцы.
а бывших комсомольцев не бывает.
Боевой Ленинский Комсомол вечно живой.
и в Германии в том числе.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 11:29]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:38
Немцев традиционно считают паникерами.
Есть даже такое понятие - German Angst.
И не случайно в Германии каждый год проводятся опросы о страхах немцев.
Чего они боятся сейчас?
последний опрос показал,
что Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса.
такие дела.
Есть даже такое понятие - German Angst.
И не случайно в Германии каждый год проводятся опросы о страхах немцев.
Чего они боятся сейчас?
последний опрос показал,
что Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса.
такие дела.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:38
Цитата:
Алекс, ты тоже был и комсомольцем
и коммунистом. Только мне - не
рассказывай сказки...
alex_60:
как никак оба комсомольцы.
как никак оба комсомольцы.
Алекс, ты тоже был и комсомольцем
и коммунистом. Только мне - не
рассказывай сказки...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:42
Алекс, сегодня в КОстанае,
награждают 45 человек, медалями.
Я бы тоже тебе выделил...
награждают 45 человек, медалями.
Я бы тоже тебе выделил...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:43
Цитата:
нет, коммунистом не был.
рабочих принимали в основном.
надо было трех рабочих привести вроде..
я не привел.
октябренком,пионером,комсомольцем...
да, был.
drakon:
и коммунистом
и коммунистом
нет, коммунистом не был.
рабочих принимали в основном.
надо было трех рабочих привести вроде..
я не привел.
октябренком,пионером,комсомольцем...
да, был.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 16:02
12 часов. Звон колоколов...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 22:36
quote]drakon: Ну что? Поцаны. По глотку - незамерзайки?
Матушка попала.. Со своим гостем.
На старости лет.
Матушка попала.. Со своим гостем.
На старости лет.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 22:37
Цитата:
Еще один. От кв
drakon:
12 часов. Звон колоколов
12 часов. Звон колоколов
Еще один. От кв
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.20 - 15:37
Цитата:
Нет, Алекс.Своей смертью, наверное.
Вот тебе таблица, для сравнения,
за неделю...
alex_60:
Еще один. От кв
Еще один. От кв
Нет, Алекс.Своей смертью, наверное.
Вот тебе таблица, для сравнения,
за неделю...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 15:27
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 17:06
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 17:19
Цитата:
Спасибо, спасибо.
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты
Своей великой Родины сыны.
drakon:
с Днём Танкиста
с Днём Танкиста
Спасибо, спасибо.
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты
Своей великой Родины сыны.
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