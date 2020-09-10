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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 298 из 299«1...296297298299»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 19:53
#4456
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Цитата:
alex_60:
Что то мамка ваша ваще тронулась.

Мамка/и, это у вас. Хозяйки "девушек".
А наша - Mütterchen.
И попрошу, без оскорблееий... :lol: :oops: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 20:00
#4457
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Цитата:
drakon:

А где ты увидел оскорбления.
Голые факты из газеты шпигель.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 21:07
#4458
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Цитата:
alex_60:
А где ты увидел оскорбления.

Тут два оскорбления - мамка и тронулась... :-o
Шпигель так сказать - не мог... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 11:02
#4459
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Цитата:
drakon:
А наша - Mütterchen.


матушка,мамочка.
она и не знает что Дракон из деревни Место.
встал грудью на ее защиту.
как никак оба комсомольцы.
а бывших комсомольцев не бывает.
Боевой Ленинский Комсомол вечно живой.
и в Германии в том числе.

[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 11:29]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:38
#4460
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Немцев традиционно считают паникерами.
Есть даже такое понятие - German Angst.
И не случайно в Германии каждый год проводятся опросы о страхах немцев.
Чего они боятся сейчас?
последний опрос показал,
что Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса.
такие дела.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:38
#4461
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Цитата:
alex_60:
как никак оба комсомольцы.

Алекс, ты тоже был и комсомольцем
и коммунистом. Только мне - не
рассказывай сказки... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:42
#4462
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Алекс, сегодня в КОстанае,
награждают 45 человек, медалями.
Я бы тоже тебе выделил... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 14:43
#4463
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Цитата:
drakon:
и коммунистом


нет, коммунистом не был.
рабочих принимали в основном.
надо было трех рабочих привести вроде..
я не привел.
октябренком,пионером,комсомольцем...
да, был.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 16:02
#4464
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12 часов. Звон колоколов... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 22:36
#4465
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quote]drakon: Ну что? Поцаны. По глотку - незамерзайки?

Матушка попала.. Со своим гостем.
На старости лет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.20 - 22:37
#4466
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Цитата:
drakon:
12 часов. Звон колоколов

Еще один. От кв
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.09.20 - 15:37
#4467
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Цитата:
alex_60:
Еще один. От кв

Нет, Алекс.Своей смертью, наверное.

Вот тебе таблица, для сравнения,
за неделю... 8-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 15:27
#4468
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Кукурузное поле, в лесу

На зерно, наверное оставили... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19992
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 17:06
#4469
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От имени всех пользователей НГ, поздравляю

Алекса с Днём Танкиста... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 17:19
#4470
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Цитата:
drakon:
с Днём Танкиста


Спасибо, спасибо.
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты
Своей великой Родины сыны.
Профайл
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