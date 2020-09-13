Re: Вакцинация против гриппа стартует 15 сентября в Костанайской...

Отправлено: - 16:08

//Бесплатно получить вакцину могут: - медицинские работники,- дети на диспансерном учете,- часто болеющие дети старше шести месяцев,- дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов,- беременные (2-3 триместр),- лица с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.//



А почему не для всех бесплатно? Так же от пневмонии есть вакцина. Почему нет в списке?