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≡ Вакцинация против гриппа стартует 15 сентября в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39859
Вакцинация против гриппа стартует 15 сентября в Костанайской области
Отправлено: 13.09.20 - 16:08
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В этом году прививочная кампания начнется на 2 недели раньше, чем обычно, и пройдет одновременно по всему Казахстану, сообщает РСК Костанайской области на своей странице в Facebook.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5575
Re: Вакцинация против гриппа стартует 15 сентября в Костанайской...
Отправлено: 13.09.20 - 16:08
#1
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//Бесплатно получить вакцину могут: - медицинские работники,- дети на диспансерном учете,- часто болеющие дети старше шести месяцев,- дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, домов престарелых и инвалидов,- беременные (2-3 триместр),- лица с хроническими заболеваниями сердечно сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям.//

А почему не для всех бесплатно? Так же от пневмонии есть вакцина. Почему нет в списке?
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