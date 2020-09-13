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≡ «Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39857
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 12:16
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В акимате Костаная хотели напомнить горожанам, что, несмотря на послабления режима карантина, ограничения на массовые мероприятия и усиление санитарных требований остались в силе.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
33
Re: «Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм...
Отправлено: 13.09.20 - 12:16
#1
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Расстрелять бы этих Эсэсовцев, задолбали своими проверками
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4946
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 12:24
#2
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Цитата-/Расстрелять бы этих/



Про вас любителей гулянок на карантине сотрудники СЭС думают наверно также)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9771
Re: «Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм...
Отправлено: 13.09.20 - 12:29
#3
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Цитата:
Охотник:

Себя растреляй. Я из за таких как вы и заразился. Потерял 2 месяца работы и денег и здоровье испортил. Хотя ходил в общественных местах в маске, в перчатках, пользовался антисептиком. Ну как позже выеснелось-это не я себя безопасел а я вас. А вы по отношению ко мне нет. Получается я делал добро а вы нет.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19990
Re: «Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм...
Отправлено: 13.09.20 - 12:30
#4
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Цитата:

Мы хотим выявить факты нарушения постановления главного санитарного врача №48 от 31 августа.

Здоровье, ваше, никому, накрен, не нужно.
Их задача - выявить и наказвть... :lol: ;-)
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
33
Re: «Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм...
Отправлено: 13.09.20 - 13:00
#5
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Можешь и спать теперь в наморднике не снимая,им твое здоровье до задницы им лишь бы штрафов побольше содрать,а потом тебе выплатить по 42500
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9771
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 13:09
#6
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Цитата:
Охотник:
Жить захочешь. Будешь спать и в номорднике. П. С. Я тоже раньше думал что у меня особенное здоровье, типа богом помазаный). И не какой короновирус не возьмёт. Так в лёгкую, этот вирус все штампы о крутизне размазывает в лепешку. Когда ты вялишся и не знаешь какую таблетку скушать что б тебе легче стало. Когда ты готов железо зубами грызть лиж бы стало лучше.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5574
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 13:24
#7
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9771
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 13:32
#8
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Цитата:
elektron:
Это уже старый баян)) ведь если уже два микроба все таки зависнули на марле, то значит они не найдут своих жертв. То уже соответственно из 100 человек могли же не заразиться 2.) конечно 2 человека это же не люди)) (Сталин) . А статистика это когда 100. :lol: маска к то уже затармаживает трамплин в рот соседу по магазину, автобусу, такси.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5574
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 13:38
#9
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Цитата:
Vit:

Да что же вы таки этим вирусом так озабочены? ;-)
В мире много других болячек, в том числе тот же грипп. Даже прививки есть, но нет же мрут и болеют с возможными пожизненными последствиями, сугубо добровольно. Так почему я должен носить маску, когда есть те, которые от гриппа не прививаются? 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9771
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 13:45
#10
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Цитата:
elektron:
Незнаю почему. Например я не когда не гриппом не другими болячками не болел и этот вирус это первая болячька которая подкосила меня. И теперь мне нужно будет внимательно смотреть за своими лёгкими. Хотя зачем? Почему я должен теперь переживать? Почему я знаю многих, они кашляю всю жизнь всякую фигню выплювывают круглые сутки, курят. А я почему в эту банду попал на ровном месте? Хотя спустя месяц кашель уже прошёл. Врач говорил что возможно ещё полгода должен кашлеть. А нет. Уже нет не кашлею.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5574
«Только для самых близких» - рейды по соблюдению норм карантина возобновились в Костанае
Отправлено: 13.09.20 - 13:50
#11
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Цитата:
Vit:
Хотя спустя месяц кашель уже прошёл.

Здоровье не пропьёшь! ;-)
Это не спорт, тут тренировка нужна! :lol:
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