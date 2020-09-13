Отправлено: - 13:45

elektron:

Цитата:Незнаю почему. Например я не когда не гриппом не другими болячками не болел и этот вирус это первая болячька которая подкосила меня. И теперь мне нужно будет внимательно смотреть за своими лёгкими. Хотя зачем? Почему я должен теперь переживать? Почему я знаю многих, они кашляю всю жизнь всякую фигню выплювывают круглые сутки, курят. А я почему в эту банду попал на ровном месте? Хотя спустя месяц кашель уже прошёл. Врач говорил что возможно ещё полгода должен кашлеть. А нет. Уже нет не кашлею.