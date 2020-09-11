Отправлено: - 19:42

Victor Yang:

Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании

Цитата:На таком объекте должен быть сторож,этого вполне достаточно,что бы не таскать весь стройматериал на верхние этажи.