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≡ Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39856
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
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Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4945
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:18
#15
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Цитата-/Про протестное настроение тоже понятно.Жители себя очень грамотно и по закону действуют/



По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)




Цитата-/Дисскуссировать попусту, залезать в болото.Это прерогатива болтливого человека.Нравиться ему, пусть.....Мне главное донести правоту жителей домов/



Тоесть вам плевать на мнение остальных,на мнение студентов к примеру? Вам главное свое писануть? И да вы тут доносите не правоту а видение одной из сторон конфликта)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3663
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 17:25
#16
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Цитата:
Victor Yang:

Кстати ещё раз спасибо за подсказку о первой отрицательной, не знаю пригодится юристу или нет, но заполучили её.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3663
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:26
#17
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Цитата:
abaika95:
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)


Свобода слова? Не?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19989
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:29
#18
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Цитата:
abaika95:
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)

А по какому закону, запрещено это делать?... :oops: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4945
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:46
#19
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Цитата-/Свобода слова? Не?/




Высказывайтесь,говорите,пишите,интервью давайте,архитектурный облик дома только зачем портить и хулиганить?)




Цитата-/по какому закону, запрещено это делать?/


КоАП там вроде про хулиганство написано)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3663
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:55
#20
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Цитата:
abaika95:
,архитектурный облик дома только зачем портить и хулиганить?)


А мне показалось тот облик архитектурный как раз сразу улучшился, я ажен глаза жмурил))
Наверное поэтому привлёк внимание акиматовских :-o
Они так не умеют украшать ))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7441
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 19:38
#21
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Цитата:
drakon:
А по какому закону, запрещено это делать?...

Закон есть,если жильцы его не знают то это их проблемы.
Прежде чем повешать баннер на фасад здания,его необходимо согласовать в архитектуре.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7441
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 19:42
#22
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Цитата:
Victor Yang:
Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании

На таком объекте должен быть сторож,этого вполне достаточно,что бы не таскать весь стройматериал на верхние этажи.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3663
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 13.09.20 - 09:37
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Закон есть,если жильцы его не знают то это их проблемы.


Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д.
НО! Не то и не другое. Если почитать ответ акиматовских, они ссылаются на приказ министра в котором говорится об архитектурном стиле.
Но здесь опять мимо, архитектурный стиль должен быть как минимум утверждён, например в Костанае должны быть только красные крыши или только белые оконные рамы и т.д. Но такого нет.
Всё, занавес.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13175
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 13.09.20 - 10:04
#24
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Цитата:
peshexod:
Есть закон который требует согласования или запрещает, если это реклама, нецензурные выражения, призыв к насилию и т.д.

Любые наружные вывески нужно согласовывать.
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