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≡ Деньги на борьбу с коронавирусом находятся "под лупой" - Минздрав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39856
Деньги на борьбу с коронавирусом находятся "под лупой" - Минздрав
Отправлено: 13.09.20 - 08:16
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Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов заверил, что ни один тенге из выделенных на борьбу с коронавирусом в Казахстане не уйдет "налево".
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
379
Re: Деньги на борьбу с коронавирусом находятся "под...
Отправлено: 13.09.20 - 08:16
#1
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Цитата:
В настоящее время также оказывается медпомощь мобильными бригадами. Их создано свыше трех тысяч, и на их содержание потрачено 24 миллиона тенге Источник:

8000 тенге на одну бригаду. Интересно.
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