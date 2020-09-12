Re: Антитела к COVID-19 держатся в организме один месяц -...

Отправлено: - 20:25

Вы зачем людей стращаите? В кз ковида-19 небыло, а были опилки мутанты из Китая. Если был бы ковид-19 реальный у нас . То щас полстраны бы только осталось в живых.