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≡ Антитела к COVID-19 держатся в организме один месяц - исследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39855
Антитела к COVID-19 держатся в организме один месяц - исследование
Отправлено: 12.09.20 - 20:25
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В ходе исследования ученые наблюдали за реакцией антител у 19 пациентов с легкой формой и у семи пациентов с тяжелой формой COVID-19 в течение семи недель от начала заболевания.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9766
Re: Антитела к COVID-19 держатся в организме один месяц -...
Отправлено: 12.09.20 - 20:25
#1
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Вы зачем людей стращаите? В кз ковида-19 небыло, а были опилки мутанты из Китая. Если был бы ковид-19 реальный у нас . То щас полстраны бы только осталось в живых.
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