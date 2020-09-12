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≡ Без вести пропавшую девушку нашли в районе им. Беимбета Майлина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39855
Без вести пропавшую девушку нашли в районе им. Беимбета Майлина
Отправлено: 12.09.20 - 19:51
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Полиция нашла 15-летнюю Анну Карпенко на краю села Валерьяновка в одном из пустых домов. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
378
Re: Без вести пропавшую девушку нашли в районе им. Беимбета...
Отправлено: 12.09.20 - 19:51
#1
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Ээх, где же розги?...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1754
Без вести пропавшую девушку нашли в районе им. Беимбета Майлина
Отправлено: 12.09.20 - 22:51
#2
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Цитата:
electro:
Ээх, где же розги?...


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