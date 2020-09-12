Re: У камаза опрокинулся прицеп с зерном при развороте на...

Отправлено: - 19:07

Зерно у нас конечно возят не совсем хорошо. На "Дружбы" вся дорога усыпана зерном, голуби скоро лопаться начнут от обжираловки. Не знаю, но это же всё таки потери. Неужели за много лет нельзя выработать транспортировку без потерь?