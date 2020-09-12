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≡ У камаза опрокинулся прицеп с зерном при развороте на перекрестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39855
У камаза опрокинулся прицеп с зерном при развороте на перекрестке
Отправлено: 12.09.20 - 19:07
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ДТП произошло сегодня, 12 сентября, около 13.30 на перекрестке улиц Бородина и Шипина. Видео в редакцию "НГ" прислал читатель Максим.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1120
Re: У камаза опрокинулся прицеп с зерном при развороте на...
Отправлено: 12.09.20 - 19:07
#1
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Зерно у нас конечно возят не совсем хорошо. На "Дружбы" вся дорога усыпана зерном, голуби скоро лопаться начнут от обжираловки. Не знаю, но это же всё таки потери. Неужели за много лет нельзя выработать транспортировку без потерь?
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