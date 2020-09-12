Re: Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд

Отправлено: - 18:29

Во первых главной целью руководителей тех времён, было личное обогащение, никто не думал о народе , о стране, тем более о своей репутации. Поэтому много беглых олигархов скитаются по всему миру вкладывая ворованные деньги в эономику той страны, которая их пригорела. Во вторых депутаты оказались приспособленцами, вместо того чтобы вернуть беглецов и выработать такие законы, что бы такого не случилось они делали всё наоборот. Почему бы ещё тогда не принимали закон о запрете иметь чиновникам счета за рубежом, только этого бы хватило. Или закон о первом президенте, чем не раболепие и подлиза в угоду хозяина назначившего их депутатами. Просты стыдно и позор!