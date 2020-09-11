Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?

Отправлено: - 17:18

Цитата-/Про протестное настроение тоже понятно.Жители себя очень грамотно и по закону действуют/







По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)









Цитата-/Дисскуссировать попусту, залезать в болото.Это прерогатива болтливого человека.Нравиться ему, пусть.....Мне главное донести правоту жителей домов/







Тоесть вам плевать на мнение остальных,на мнение студентов к примеру? Вам главное свое писануть? И да вы тут доносите не правоту а видение одной из сторон конфликта)