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≡ Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39852
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
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Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4943
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:18
#15
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Цитата-/Про протестное настроение тоже понятно.Жители себя очень грамотно и по закону действуют/



По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)




Цитата-/Дисскуссировать попусту, залезать в болото.Это прерогатива болтливого человека.Нравиться ему, пусть.....Мне главное донести правоту жителей домов/



Тоесть вам плевать на мнение остальных,на мнение студентов к примеру? Вам главное свое писануть? И да вы тут доносите не правоту а видение одной из сторон конфликта)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3661
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 17:25
#16
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Цитата:
Victor Yang:

Кстати ещё раз спасибо за подсказку о первой отрицательной, не знаю пригодится юристу или нет, но заполучили её.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3661
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:26
#17
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Цитата:
abaika95:
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)


Свобода слова? Не?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19989
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 17:29
#18
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Цитата:
abaika95:
По какому закону жильцы плакаты вывешивали на доме?)

А по какому закону, запрещено это делать?... :oops: :lol:
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