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≡ Казахстанцев попросили прикрепиться к поликлиникам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39852
Казахстанцев попросили прикрепиться к поликлиникам
Отправлено: 12.09.20 - 16:22
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С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проведут кампанию по прикреплению жителей к поликлиникам. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19989
Re: Казахстанцев попросили прикрепиться к поликлиникам
Отправлено: 12.09.20 - 16:22
#1
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Зачем, каждый год - прикрепляться?... ;-)
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