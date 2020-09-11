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≡ Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39852
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
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Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
84
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
#1
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Как это вообще возможно?
Не исполнять решение суда.
Это полный......

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 августа 2020 года проводил совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.

Цитирую.Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

Разговаривал с жителями двора. Так вот у них сейчас возникают протестные настроения. Хорошо, что жители действуют в правовом ключе.
Было бы такое где нибудь на юге или в Астане, давно люди вышли на улицу.

Почему проводятся строительные работы? И почему бездействует власть?

Хотят протестов? Люди об этом говорят.

Наш Президент об этом и говорит, слушаете людей, не допускаете таких ситуации, опережайте события.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13174
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 11.09.20 - 22:41
#2
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Где же стройка на видео? Убирают наверх материальные ценности, чтобы не растащили. Жители теперь в каждом движении будут видеть "нарушение прав"?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9311
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 22:45
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Где же стройка на видео?

У тебя какая то жестокая враждебность.
Ненависть к требованиям.
К жителям домов.
Прям маниакальная.
В крови что ли.
Даже просто промолчать не можешь
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3661
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 06:25
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Где же стройка на видео? Убирают наверх материальные ценности, чтобы не растащили. Жители теперь в каждом движении будут видеть "нарушение прав"?


Не думал, что Вы это напишите
adilet
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4081
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 09:42
#5
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Буча началась ещё даже фундамента не было и по мере нарастания конфликта паралельно шла стройка, а ведь кто-то дал команду, не взирая ни на что работы не прекращать. Мне кажется всё ещё впереди. Скорее всего заморозят стройку до лучших времён
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13174
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 09:54
#6
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Цитата:
peshexod:
Не думал, что Вы это напишите adilet

И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж? Там подъёмные работы только. На месте подрядчика так любой бы сделал. Стройка приостанавливается, материалы могут тупо растащить. Сверху уже сложнее будет.
Цитата:
alex_60:
Ненависть к требованиям. К жителям домов.

Потому что там только эмоции и никаких нормативов. Был бы хоть один существенный аргумент - ничего бы не сказал и даже встал бы на защиту. А так - не хотим, будет шумно и т.д. и т.п.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7439
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 10:09
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Стройка приостанавливается, материалы могут тупо растащить. Сверху уже сложнее будет.

Это как?Проезжаю я мимо на своём фольксвагене и думаю дай-ка закину в багажник пару бетонных перемычек :lol:
Витя они же тяжёлые,без воровайки сложновато будет справиться.
Да и как воровать ,когда вся стройка под прицелом фото и видеообъективов неравнодушных жильцов,одно неверное движение и ты в новостях на НГ.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3661
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 10:38
#8
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Цитата:
Victor Yang:
И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж?

По ссылке перечислены работы, которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.
И кстати есть фиксации замеса раствора тоже.
Жители пока только фиксируют, судебный исполнитель начнёт работать на следующей неделе, пока не имеет права без уведомления.

Цитата:
Victor Yang:
Потому что там только эмоции и никаких нормативов

Вам уже перечисляли аргументы, Вы их просто игнорируете ровно так же как это делаю заказчик, подрядчик и Со.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13174
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 10:57
#9
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Цитата:
peshexod:
уже перечисляли аргументы,

Они не состоятельны.
Цитата:
Добринцофф:
они же тяжёлые,без воровайки сложновато будет справиться.

Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании
Цитата:
peshexod:
которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.

А еще почитайте про консервацию строительного объекта. Это, кстати, в ваших интересах также. Суд может длиться годами, а здание будет сыпаться прямо на головы жильцов.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
84
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 12:19
#10
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Всем понятно, что на данном объекте происходит явное нарушение: продолжается строительство.
Идут строительные работы.

И продолжать комментарии, лишь бы, что-нибудь написать.
Это дело каждого ПП.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4943
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 14:37
#11
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Цитата-/Разговаривал с жителями двора. Так вот у них сейчас возникают протестные настроения./


Это типо пугалка такая новая?) А когда плакаты вешали не возникали настроения протестные ?)




Цитата-/Было бы такое где нибудь на юге или в Астане, давно люди вышли на улицу./


Хоспаде да выходите,вас штрафанут за несанкционированный митинг) и суд от вас отвернется




Цитата-/Хотят протестов? Люди об этом говорят./


А у студентов тоже протестные настроения возникают от того что им жить негде, тоже надо боятся кому-то что они на улицы выйдут? Раз вы подключили всю машину манипуляций,руководству колледжа давно уже пора действовать в вашем стиле,выводить студентов на сходы,вывешивать плакаты,сми звать и.т.д а там вы и сами прекрасно понимаете что большинство за ними в итоге
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
84
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 16:15
#12
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Мне подсказали в августе, что такие болтливые пользователи необходимы для обсуждения.
Если Все бы были согласны, было бы не интересно.

Мы сейчас говорим о законности: есть определение суда о прекращении строительства до первого заседания,т.е 16 сентября 2020года.
Есть нарушения.

Про протестное настроение тоже понятно.
Жители себя очень грамотно и по закону действуют.
Дисскуссировать попусту, залезать в болото.
Это прерогатива болтливого человека.
Нравиться ему, пусть.....
Мне главное донести правоту жителей домов.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3661
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 17:00
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Они не состоятельны.


Это Ваше мнение

Цитата:
Victor Yang:
А еще почитайте про консервацию строительного объекта. Это, кстати, в ваших интересах также. Суд может длиться годами, а здание будет сыпаться прямо на головы жильцов.


А где я писал, что консервация неправильно? Консервировать денег стоит, а приостановить на 2 месяца (может меньше может больше) дешевле думаю, тем более зачем консервировать если решение суда будет за заказчиком так и дальше пусть строят и не надо расконсервировать.
А если за жителями, то разбирай и всё.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3661
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 17:05
#14
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Конечно если это всё затянется, то пусть консервируют.
Но как мы видим они пытаются строить дальше, похоже лестничные марши внутри монтируют.
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