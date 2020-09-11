Отправлено: - 10:38

Victor Yang:

И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж?

Victor Yang:

Потому что там только эмоции и никаких нормативов

Цитата:По ссылке перечислены работы, которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.И кстати есть фиксации замеса раствора тоже.Жители пока только фиксируют, судебный исполнитель начнёт работать на следующей неделе, пока не имеет права без уведомления.Цитата:Вам уже перечисляли аргументы, Вы их просто игнорируете ровно так же как это делаю заказчик, подрядчик и Со.