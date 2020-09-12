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≡ В Уральске суд восстановил в должности уволенного главврача инфекционной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39851
В Уральске суд восстановил в должности уволенного главврача инфекционной больницы
Отправлено: 12.09.20 - 13:04
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Уральский суд обязал управление здравоохранения издать приказ о восстановлении в должности уволенного главного врача инфекционной больницы Надии Ахметовой.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19986
Re: В Уральске суд восстановил в должности уволенного главврача...
Отправлено: 12.09.20 - 13:04
#1
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Что-то случилось?
С судами Казахстана?... :lol: :oops:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
970
Re: В Уральске суд восстановил в должности уволенного главврача...
Отправлено: 12.09.20 - 13:39
#2
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Цитата://руководитель облздрава бездействовал.//

Теперь надо уволить руководителя обл.здрава.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
377
В Уральске суд восстановил в должности уволенного главврача инфекционной больницы
Отправлено: 12.09.20 - 14:50
#3
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Цитата:
drakon:

:lol:
с дубу рухнули
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