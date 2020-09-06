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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 06.09.20 - 11:24
РЕАНИМИРУЕМ БИТЫ
У многих, наверное, в столах валяются биты от шуруповерта, пришедшие в негодность и сточенные. Можно вместо них купить в магазине другие, но можно и старые привести в порядок.
Для этого в старых битах сразу нужно сточить оставшийся острый кончик.
Затем биту вставляем в шуруповерт или дрель (но большие обороты нужно будет снизить) и заточить биту под тем же углом на точильном камне. Кромки можно подработать напильником. Опять получившийся острый кончик необходимо затупить.
Вообще, из-за того,что биты изготавливаются в разных странах и из разного материала, необходимо новые биты сразу закаливать. Для этого нужна горелка, на которой доводим биту до начала покраснения и сразу опускаем ее на 7-10 секунд в отработанное масло или холодную воду. Вот теперь они вам прослужат дольше.
Удачи!
У многих, наверное, в столах валяются биты от шуруповерта, пришедшие в негодность и сточенные. Можно вместо них купить в магазине другие, но можно и старые привести в порядок.
Для этого в старых битах сразу нужно сточить оставшийся острый кончик.
Затем биту вставляем в шуруповерт или дрель (но большие обороты нужно будет снизить) и заточить биту под тем же углом на точильном камне. Кромки можно подработать напильником. Опять получившийся острый кончик необходимо затупить.
Вообще, из-за того,что биты изготавливаются в разных странах и из разного материала, необходимо новые биты сразу закаливать. Для этого нужна горелка, на которой доводим биту до начала покраснения и сразу опускаем ее на 7-10 секунд в отработанное масло или холодную воду. Вот теперь они вам прослужат дольше.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 07.09.20 - 12:00
ПЛАСТИКОВЫЕ СТЯЖКИ
Пластиковые или кабельные стяжки сейчас применяются не только специалистами, но и в повседневной жизни. Их можно применить:
- для фиксации виноградных лоз к решетке. Или для подвязки растений к опоре. Такая стяжка выдержит любую погоду.
- обезопасить только начавшего ползать ребенка. Связать стяжками ручки дверей на кухне или в мебельной стенке, чтобы он не мог их открыть. Также вставить палку в ручки ящиков и закрепить их стяжками, ребенок не сможет вытянуть их.
- из стяжек можно сделать так называемые "ловушки для волос". Надрежьте по всей длине стяжки ножом или ножницами насечки, сверните стяжку в разных направлениях и поместите в сливную горловину раковины.
- Стяжками можно скрепить бегунки замков-молний на вашей сумке во время вашего путешествия или авиаперелета. Также можно сделать и в гостинице, когда покидаете свой номер.
- Если сломалась молния на одежде, то стяжка временно заменит подвеску на бегунке, а лишнее отрежьте.
- стяжки могут улучшить сцепление колес велосипеда с мокрым грунтом. Для этого оденьте стяжки через несколько сантиметров на резину колеса и такие "шипованные" колеса проедут везде.
Удачи!
Пластиковые или кабельные стяжки сейчас применяются не только специалистами, но и в повседневной жизни. Их можно применить:
- для фиксации виноградных лоз к решетке. Или для подвязки растений к опоре. Такая стяжка выдержит любую погоду.
- обезопасить только начавшего ползать ребенка. Связать стяжками ручки дверей на кухне или в мебельной стенке, чтобы он не мог их открыть. Также вставить палку в ручки ящиков и закрепить их стяжками, ребенок не сможет вытянуть их.
- из стяжек можно сделать так называемые "ловушки для волос". Надрежьте по всей длине стяжки ножом или ножницами насечки, сверните стяжку в разных направлениях и поместите в сливную горловину раковины.
- Стяжками можно скрепить бегунки замков-молний на вашей сумке во время вашего путешествия или авиаперелета. Также можно сделать и в гостинице, когда покидаете свой номер.
- Если сломалась молния на одежде, то стяжка временно заменит подвеску на бегунке, а лишнее отрежьте.
- стяжки могут улучшить сцепление колес велосипеда с мокрым грунтом. Для этого оденьте стяжки через несколько сантиметров на резину колеса и такие "шипованные" колеса проедут везде.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 08.09.20 - 12:17
ЗАДЕЛЫВАЕМ ТРЕЩИНЫ В БЕТОНЕ
Бетон, конечно, долговременная конструкция. Но и в нем проявляются недостатки, как пятна на Солнце. Это трещины.
Если оставить эти трещины без вмешательства, то туда попадает вода, которая при замерзании расширяет их и ломает бетон. А также прорастает трава, которая посильнее бетона.Поэтому желательно их убирать. Предлагается такой простой способ.
Нужен клей для приклеивания кафельной плитки. У многих он остается от ремонта. Кстати, еще попутно совет, остатки такого клея лучше хранить в большой пластиковой бутылке, чтобы туда не попала влага.
Сухим клеем мы посыпаем трещины и щеткой втираем эту смесь в внутрь.
Плотно втрамбовываем клей в трещины.
Затем берем садовый опрыскиватель и обыкновенной водой обильно смачиваем поверхность.
Даем время отстояться и затвердевший клей не даст влаге проникнуть внутрь бетона. Конечно, это не 100% случай, но трава через трещины расти не будет. Удачи!
Бетон, конечно, долговременная конструкция. Но и в нем проявляются недостатки, как пятна на Солнце. Это трещины.
Если оставить эти трещины без вмешательства, то туда попадает вода, которая при замерзании расширяет их и ломает бетон. А также прорастает трава, которая посильнее бетона.Поэтому желательно их убирать. Предлагается такой простой способ.
Нужен клей для приклеивания кафельной плитки. У многих он остается от ремонта. Кстати, еще попутно совет, остатки такого клея лучше хранить в большой пластиковой бутылке, чтобы туда не попала влага.
Сухим клеем мы посыпаем трещины и щеткой втираем эту смесь в внутрь.
Плотно втрамбовываем клей в трещины.
Затем берем садовый опрыскиватель и обыкновенной водой обильно смачиваем поверхность.
Даем время отстояться и затвердевший клей не даст влаге проникнуть внутрь бетона. Конечно, это не 100% случай, но трава через трещины расти не будет. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 09.09.20 - 16:16
СУШИЛКА ДЛЯ КОВРА
Эта конструкция больше подходит сотрудникам автомоек, где моют и ковры, а также частникам (подсмотрено на автомойке, но конструкция оригинальная).
Состоит из длинной загнутой с двух концов трубы, которая надевается, с одной стороны, на на трубу меньшего диаметра и крепится к стене.
С другой стороны она опирается на Т-образную станину с двумя металлическими колесиками внутри для передвижения.
В собранном состоянии конструкцию можно откатить к стене,чтобы она не занимала место. А для просушки ковров выкатить ее для свободное место.
Красить на усмотрение хозяина.
Удачи!
Эта конструкция больше подходит сотрудникам автомоек, где моют и ковры, а также частникам (подсмотрено на автомойке, но конструкция оригинальная).
Состоит из длинной загнутой с двух концов трубы, которая надевается, с одной стороны, на на трубу меньшего диаметра и крепится к стене.
С другой стороны она опирается на Т-образную станину с двумя металлическими колесиками внутри для передвижения.
В собранном состоянии конструкцию можно откатить к стене,чтобы она не занимала место. А для просушки ковров выкатить ее для свободное место.
Красить на усмотрение хозяина.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 10.09.20 - 14:10
ЗАДЕЛЫВАЕМ ТРЕЩИНЫ НА ФАСАДЕ
Очень часто на фасадах новых зданий появляются трещины.
И если их сразу заделать, то через время они появляются снова, т.к. фундамент в течение 3-5 лет еще продолжает давать усадку. Поэтому заделывать трещины нужно после полной усадки фундамента. Определяется это следующим образом. На трещину ставится маяк в виде гипсовой заплатки аккуратной формы.
Если он за год не треснет из-за подвижки стен, значит усадка закончилась и можно заделывать трещину.
Первым делом нужно пролить трещину водой из садового пульверизатора.
Пока она мокрая, нам надо разделать трещину, чтобы внести в нее скрепляющий раствор как можно глубже. Разделка делается болгаркой с алмазным диском под клин и под углом 15 градусов.Работа не сильно пыльная, т.к. все мокрое.
После расширения шов опять промыть от пыли водой из пульверизатора и через пару часов также из него нанести грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, то замешивается необходимое количество плиточного клея и загружается в пистолет для герметика. Если у вас просто пистолет, то можно снять дно от использованного тюбика от герметика и заложить клей туда. Вносим клей в трещину. Благодаря носику он проникнет достаточно глубоко.
Остатки клея, выступившие наружу, аккуратно снять ножом или шпателем.
В результате получится аккуратно заделанный шов, который после высыхания можно закрасить или заколеровать под общий цвет.
Удачи!
Очень часто на фасадах новых зданий появляются трещины.
И если их сразу заделать, то через время они появляются снова, т.к. фундамент в течение 3-5 лет еще продолжает давать усадку. Поэтому заделывать трещины нужно после полной усадки фундамента. Определяется это следующим образом. На трещину ставится маяк в виде гипсовой заплатки аккуратной формы.
Если он за год не треснет из-за подвижки стен, значит усадка закончилась и можно заделывать трещину.
Первым делом нужно пролить трещину водой из садового пульверизатора.
Пока она мокрая, нам надо разделать трещину, чтобы внести в нее скрепляющий раствор как можно глубже. Разделка делается болгаркой с алмазным диском под клин и под углом 15 градусов.Работа не сильно пыльная, т.к. все мокрое.
После расширения шов опять промыть от пыли водой из пульверизатора и через пару часов также из него нанести грунтовку глубокого проникновения. Когда она высохнет, то замешивается необходимое количество плиточного клея и загружается в пистолет для герметика. Если у вас просто пистолет, то можно снять дно от использованного тюбика от герметика и заложить клей туда. Вносим клей в трещину. Благодаря носику он проникнет достаточно глубоко.
Остатки клея, выступившие наружу, аккуратно снять ножом или шпателем.
В результате получится аккуратно заделанный шов, который после высыхания можно закрасить или заколеровать под общий цвет.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 11.09.20 - 11:39
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МУЖЧИНА: ОТВЕРТКИ И САМОРЕЗЫ
Вы замечали, что при работе с шуруповертом он иногда вкручивает саморез как влитой, а иногда скачет, как белка? Почему так бывает, мы сейчас разберемся. Дело в том, что отвертки и биты к шуруповерту бывают двух типов.
1-отвертки РН профиля, 2-биты для шуруповерта PZ профиля.
Цифрой "1" промаркированы отвертки (биты) с профилем РН. Это более старый тип профиля и его главное отличие в том, что грани на нем сужаются к острию. Это позволяет ограничить усилить зажима. Как только достигнут необходимый момент затяжки - отвертка начинает проскальзывать в саморезе.
Когда закручиваем РН саморез шуруповертом и бита начинает проскальзывать- давить на нее бесполезно. Есть риск обломать каленый саморез. Он не рассчитан на большие моменты затяжки. В этом случае есть смысл просверлить направляющее отверстие меньшего диаметра и взять покороче саморез.
Цифрой "2" помечены отвертки (биты) с профилем PZ. Они отличаются тем, что грани крестовой части параллельны друг другу и между ними есть дополнительные ребра жесткости. Такая отвертка позволяет зажать саморез с бОльшим усилием, а также для вкручивания биты под углом до 40 градусов.Это нужно, в первую очередь, мебельщикам, где нужно вкручивать саморезы в труднодоступных углах.
На головках саморезов типа РН видны только крестообразные углубления. Чаще всего они черного или белого (оцинкованного) цвета. На шляпках PZ профиля между основными гранями есть дополнительные насечки. Такие саморезы обычно делают "золотистыми". Из-за большой прочности их называют усиленными.
Тип профиля всегда наносят на биты шуруповерта. Если использовать отвертку не по назначению, она не сядет плотно в саморез, как следствие мы получим сбитые грани как на бите "1*". В пределах каждого профиля выделяют несколько размеров, которые обозначаются цифрой. Правильно подобранная бита сидит в саморезе как влитая.
Ну вот и все, что нужно знать каждому. Удачи!
Вы замечали, что при работе с шуруповертом он иногда вкручивает саморез как влитой, а иногда скачет, как белка? Почему так бывает, мы сейчас разберемся. Дело в том, что отвертки и биты к шуруповерту бывают двух типов.
1-отвертки РН профиля, 2-биты для шуруповерта PZ профиля.
Цифрой "1" промаркированы отвертки (биты) с профилем РН. Это более старый тип профиля и его главное отличие в том, что грани на нем сужаются к острию. Это позволяет ограничить усилить зажима. Как только достигнут необходимый момент затяжки - отвертка начинает проскальзывать в саморезе.
Когда закручиваем РН саморез шуруповертом и бита начинает проскальзывать- давить на нее бесполезно. Есть риск обломать каленый саморез. Он не рассчитан на большие моменты затяжки. В этом случае есть смысл просверлить направляющее отверстие меньшего диаметра и взять покороче саморез.
Цифрой "2" помечены отвертки (биты) с профилем PZ. Они отличаются тем, что грани крестовой части параллельны друг другу и между ними есть дополнительные ребра жесткости. Такая отвертка позволяет зажать саморез с бОльшим усилием, а также для вкручивания биты под углом до 40 градусов.Это нужно, в первую очередь, мебельщикам, где нужно вкручивать саморезы в труднодоступных углах.
На головках саморезов типа РН видны только крестообразные углубления. Чаще всего они черного или белого (оцинкованного) цвета. На шляпках PZ профиля между основными гранями есть дополнительные насечки. Такие саморезы обычно делают "золотистыми". Из-за большой прочности их называют усиленными.
Тип профиля всегда наносят на биты шуруповерта. Если использовать отвертку не по назначению, она не сядет плотно в саморез, как следствие мы получим сбитые грани как на бите "1*". В пределах каждого профиля выделяют несколько размеров, которые обозначаются цифрой. Правильно подобранная бита сидит в саморезе как влитая.
Ну вот и все, что нужно знать каждому. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 12.09.20 - 12:40
МЕНЯЕМ ПОДОШВУ НА ОБУВИ
Многие люди с удовольствием носят свою удобную разношенную обувь, особенно это касается всем полюбившихся кроссовок. Но проходит время и она приходит в негодность. На подошве появляются потертости до сквозных дырок.
Можно их выкинуть и купить новые. Но многие люди, у которых проблемы со стопами, вынуждены потом со слезами разнашивать эту новую обувь. Поэтому, в некоторых случаях, проще отремонтировать старую. Вначале хорошенько отмываем обувь от загрязнений. Затем ищем новую подошву.
Бывает подошва-наклейка (еще называют полуподошва или формованная). Ее мы и выберем из-за удобства.
Еще бывает листовая. Как явствует из названия- листы материала, из которых вырезают необходимую деталь.
Зачищаем ходовую поверхность, обращая внимание на наличие грани. Наносим полиуретановый клей. Подошва микропористая, поэтому наносим клей в три слоя. Нужна четко выраженная клеевая пленка.
Затем наклеиваем подошву и обрабатываем.
Многих километров под вашими ногами! Удачи!
Многие люди с удовольствием носят свою удобную разношенную обувь, особенно это касается всем полюбившихся кроссовок. Но проходит время и она приходит в негодность. На подошве появляются потертости до сквозных дырок.
Можно их выкинуть и купить новые. Но многие люди, у которых проблемы со стопами, вынуждены потом со слезами разнашивать эту новую обувь. Поэтому, в некоторых случаях, проще отремонтировать старую. Вначале хорошенько отмываем обувь от загрязнений. Затем ищем новую подошву.
Бывает подошва-наклейка (еще называют полуподошва или формованная). Ее мы и выберем из-за удобства.
Еще бывает листовая. Как явствует из названия- листы материала, из которых вырезают необходимую деталь.
Зачищаем ходовую поверхность, обращая внимание на наличие грани. Наносим полиуретановый клей. Подошва микропористая, поэтому наносим клей в три слоя. Нужна четко выраженная клеевая пленка.
Затем наклеиваем подошву и обрабатываем.
Многих километров под вашими ногами! Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 12.09.20 - 12:42
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