Re: Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд

Отправлено: - 09:12

Мне тогда было двадцать пять, когда началась эта чехарда с приватизацией, земли ушли директорам совхозов, заводы другим. Что самое удивительное, продукция маслозавода однажды оказалось никому не нужна, ещё тогда я подумал, далеко не уйдем. По прошествии тридцать лет стоим у разрухи, совхозов нет, заводов нет. А ведь тогда приняли бы верное решение, ничего этого бы не было. Белорусы тому пример, они всё сохранили...