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≡ Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39850
Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд
Отправлено: 12.09.20 - 08:40
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Теперь у нас будет мяса меньше, но оно станет дороже. Дело в том что по условиям инвестиций львиную долю продукции будет вывозить инвестор. Например, в ВКО так получилось с китайскими инвестициями в эту отрасль.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1985
Re: Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд
Отправлено: 12.09.20 - 08:40
#1
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Пример - наша нефтедобывающая отрасль. Западные инвесторы вошли в страну на таких кабальных для нас условиях, что Казахстану практически достаются объедки с барского стола.

Источник:

Эх!!!
Неужели до сих пор ничего нельзя исправить? :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4081
Re: Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд
Отправлено: 12.09.20 - 09:12
#2
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Мне тогда было двадцать пять, когда началась эта чехарда с приватизацией, земли ушли директорам совхозов, заводы другим. Что самое удивительное, продукция маслозавода однажды оказалось никому не нужна, ещё тогда я подумал, далеко не уйдем. По прошествии тридцать лет стоим у разрухи, совхозов нет, заводов нет. А ведь тогда приняли бы верное решение, ничего этого бы не было. Белорусы тому пример, они всё сохранили...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9311
Николай ВОРОНИН: Много проектов, мало надежд
Отправлено: 12.09.20 - 11:41
#3
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Советское время, когда я жил, это
Рай на земле.
Вспоминаю какие проблемы были в сентябре.
После восьмого кенты подались в пту
Один в мореходку
Тоска, листья желтые, что делать.
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