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Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39850
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
Как это вообще возможно?
Не исполнять решение суда.
Это полный......
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 августа 2020 года проводил совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.
Цитирую.Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.
Разговаривал с жителями двора. Так вот у них сейчас возникают протестные настроения. Хорошо, что жители действуют в правовом ключе.
Было бы такое где нибудь на юге или в Астане, давно люди вышли на улицу.
Почему проводятся строительные работы? И почему бездействует власть?
Хотят протестов? Люди об этом говорят.
Наш Президент об этом и говорит, слушаете людей, не допускаете таких ситуации, опережайте события.
Не исполнять решение суда.
Это полный......
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 августа 2020 года проводил совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.
Цитирую.Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.
Разговаривал с жителями двора. Так вот у них сейчас возникают протестные настроения. Хорошо, что жители действуют в правовом ключе.
Было бы такое где нибудь на юге или в Астане, давно люди вышли на улицу.
Почему проводятся строительные работы? И почему бездействует власть?
Хотят протестов? Люди об этом говорят.
Наш Президент об этом и говорит, слушаете людей, не допускаете таких ситуации, опережайте события.
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 11.09.20 - 22:41
Где же стройка на видео? Убирают наверх материальные ценности, чтобы не растащили. Жители теперь в каждом движении будут видеть "нарушение прав"?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9311
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 22:45
Цитата:
У тебя какая то жестокая враждебность.
Ненависть к требованиям.
К жителям домов.
Прям маниакальная.
В крови что ли.
Даже просто промолчать не можешь
Victor Yang:
Где же стройка на видео?
Где же стройка на видео?
У тебя какая то жестокая враждебность.
Ненависть к требованиям.
К жителям домов.
Прям маниакальная.
В крови что ли.
Даже просто промолчать не можешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4081
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 09:42
Буча началась ещё даже фундамента не было и по мере нарастания конфликта паралельно шла стройка, а ведь кто-то дал команду, не взирая ни на что работы не прекращать. Мне кажется всё ещё впереди. Скорее всего заморозят стройку до лучших времён
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 09:54
Цитата:
И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж? Там подъёмные работы только. На месте подрядчика так любой бы сделал. Стройка приостанавливается, материалы могут тупо растащить. Сверху уже сложнее будет.
Цитата:
Потому что там только эмоции и никаких нормативов. Был бы хоть один существенный аргумент - ничего бы не сказал и даже встал бы на защиту. А так - не хотим, будет шумно и т.д. и т.п.
peshexod:
Не думал, что Вы это напишите adilet
Не думал, что Вы это напишите adilet
И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж? Там подъёмные работы только. На месте подрядчика так любой бы сделал. Стройка приостанавливается, материалы могут тупо растащить. Сверху уже сложнее будет.
Цитата:
alex_60:
Ненависть к требованиям. К жителям домов.
Ненависть к требованиям. К жителям домов.
Потому что там только эмоции и никаких нормативов. Был бы хоть один существенный аргумент - ничего бы не сказал и даже встал бы на защиту. А так - не хотим, будет шумно и т.д. и т.п.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7439
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 10:09
Цитата:
Это как?Проезжаю я мимо на своём фольксвагене и думаю дай-ка закину в багажник пару бетонных перемычек
Витя они же тяжёлые,без воровайки сложновато будет справиться.
Да и как воровать ,когда вся стройка под прицелом фото и видеообъективов неравнодушных жильцов,одно неверное движение и ты в новостях на НГ.
Victor Yang:
Стройка приостанавливается, материалы могут тупо растащить. Сверху уже сложнее будет.
Стройка приостанавливается, материалы могут тупо растащить. Сверху уже сложнее будет.
Это как?Проезжаю я мимо на своём фольксвагене и думаю дай-ка закину в багажник пару бетонных перемычек
Витя они же тяжёлые,без воровайки сложновато будет справиться.
Да и как воровать ,когда вся стройка под прицелом фото и видеообъективов неравнодушных жильцов,одно неверное движение и ты в новостях на НГ.
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 10:38
Цитата:
По ссылке перечислены работы, которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.
И кстати есть фиксации замеса раствора тоже.
Жители пока только фиксируют, судебный исполнитель начнёт работать на следующей неделе, пока не имеет права без уведомления.
Цитата:
Вам уже перечисляли аргументы, Вы их просто игнорируете ровно так же как это делаю заказчик, подрядчик и Со.
Victor Yang:
И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж?
И что за ссылка? Ещё раз повторю - Где там видно монтаж?
По ссылке перечислены работы, которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.
И кстати есть фиксации замеса раствора тоже.
Жители пока только фиксируют, судебный исполнитель начнёт работать на следующей неделе, пока не имеет права без уведомления.
Цитата:
Victor Yang:
Потому что там только эмоции и никаких нормативов
Потому что там только эмоции и никаких нормативов
Вам уже перечисляли аргументы, Вы их просто игнорируете ровно так же как это делаю заказчик, подрядчик и Со.
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 12.09.20 - 10:57
Цитата:
Они не состоятельны.
Цитата:
Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании
Цитата:
А еще почитайте про консервацию строительного объекта. Это, кстати, в ваших интересах также. Суд может длиться годами, а здание будет сыпаться прямо на головы жильцов.
peshexod:
уже перечисляли аргументы,
уже перечисляли аргументы,
Они не состоятельны.
Цитата:
Добринцофф:
они же тяжёлые,без воровайки сложновато будет справиться.
они же тяжёлые,без воровайки сложновато будет справиться.
Кто-то на газельке подъедет, вчетвером справятся. А кто-то и с воровайкой. Можно при желании
Цитата:
peshexod:
которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.
которые относятся к строительным работам и там не только монтаж и кладка кирпича, но в том числе и подготовительные работы.
А еще почитайте про консервацию строительного объекта. Это, кстати, в ваших интересах также. Суд может длиться годами, а здание будет сыпаться прямо на головы жильцов.
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 12:19
Всем понятно, что на данном объекте происходит явное нарушение: продолжается строительство.
Идут строительные работы.
И продолжать комментарии, лишь бы, что-нибудь написать.
Это дело каждого ПП.
Идут строительные работы.
И продолжать комментарии, лишь бы, что-нибудь написать.
Это дело каждого ПП.
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