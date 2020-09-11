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≡ Базарный беспредел - и ныне там...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39850
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 15:31
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Год назад «НГ» опубликовала спецрепортаж «Базарный подход по-костанайски». В редакцию тогда обратились горожане, живущие в районе, где действует сразу несколько рынков. Торговые ряды там давно заняли не только тротуары, но даже проезжую часть улицы. Когда власти, обязанные заботиться о комфортном и безопасном проживании и передвижении людей, приведут базарную стихию в цивилизованный вид, негодовали жители, обращаясь в «НГ»...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
523
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 15:31
#1
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Да там ходить невозможно, заняли весь тротуар прилавками.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1985
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 16:09
#2
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Вот нам истинное лицо костанайских правоохранителей!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
969
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 17:25
#3
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Цитата:
arman_kst:
там ходить невозможно


Это ещё ничего: вы бы видели что творится на базе ОРТ, где оптом отоваривается вся область фруктами и овощами - вся площадь в выбоинах, ямах; невозможно толком ездить на легковой; ( очевидно асфальт не видел ремонта со времён Союза), Торговые (летники) павильоны - если можно их так назвать, это пародия на павильоны, проезжая часть между ними узкая - постоянно пробки, но самое главное - после малейшего дождя там такой СРАЧЬ - ливнёвки НЕТ. Все ходят грязные, чумазые, обувь вся мокрая.
Арендаторы плотят НЕМАЛЫЕ деньги, можно же ХОЗЯЕВАМ этого рынка как то ЭЛЕМЕНТАРНО привести всё в порядок. Стыдно перед гостями ( приезжали прошлым летом бывшие соседи-немцы )- они говорят: двадцать лет назад такой же СРАЧЬ был и на "рядах" возле Зеленого базара и такое же положение сейчас и на ОРТ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9308
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 19:42
#4
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Цитата:
ACROS:
НЕТ. Все ходят грязные, чумазые, обувь вся мокрая.


Видать орт- ваша жизнь.
Каждый выбирает свое.
Не хотел ни сидели бы там.
А посещали бы более культурные места
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l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
23
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 19:56
#5
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Цитата:
alex_60:
Не хотел ни сидели бы там. А посещали бы более культурные места


А они и не хотят, да выбора нет. А если все уйдут, то придется вам самим туда идти за фруктами. Так что или вы или они.... или ремонт наконец.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9308
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 20:38
#6
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Цитата:
ladas:
. или ремонт наконец.


Если бы сделали дороги, построили
Большой ангар - супермаркет,
Куда бы и фуры заезжали,
Сделали огромную парковку,
То туда бы жители ездили. И с области в том числе.
Но тогда бы барыги лапу сосали, и
Даже не смогли бы в Сосновый бор на три дня поехать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
969
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 12.09.20 - 07:31
#7
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Цитата:
alex_60:
ваша жизнь. Каждый выбирает свое.


Намёк понял, но сколько г...а в реплике. При случае пришлю ответку.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3656
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 12.09.20 - 08:28
#8
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Цитата:
больше того, этот кусок дороги был выведен из состава земель общего пользования и продан в частную собственность, что просто неслыханно!


Государственный орган продаёт проезжую часть в частные руки.
Это заботу о ком и о чём он (орган) проявил?
Можно с этого места поподробнее?
У нас земля давно превратилась в товар, а товароведы сидят в акиматах и чем конкретно в данном случае руководствуется продавец?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9308
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 12.09.20 - 08:29
#9
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Цитата:
ACROS:
сколько г...а в


Кто что хочет видеть, тот и видит.
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