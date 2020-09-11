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Базарный беспредел - и ныне там...
Базарный беспредел - и ныне там...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39850
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 15:31
Год назад «НГ» опубликовала спецрепортаж «Базарный подход по-костанайски». В редакцию тогда обратились горожане, живущие в районе, где действует сразу несколько рынков. Торговые ряды там давно заняли не только тротуары, но даже проезжую часть улицы. Когда власти, обязанные заботиться о комфортном и безопасном проживании и передвижении людей, приведут базарную стихию в цивилизованный вид, негодовали жители, обращаясь в «НГ»...
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 523
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 15:31
Да там ходить невозможно, заняли весь тротуар прилавками.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 1985
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 16:09
Вот нам истинное лицо костанайских правоохранителей!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 969
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 17:25
Цитата:
Это ещё ничего: вы бы видели что творится на базе ОРТ, где оптом отоваривается вся область фруктами и овощами - вся площадь в выбоинах, ямах; невозможно толком ездить на легковой; ( очевидно асфальт не видел ремонта со времён Союза), Торговые (летники) павильоны - если можно их так назвать, это пародия на павильоны, проезжая часть между ними узкая - постоянно пробки, но самое главное - после малейшего дождя там такой СРАЧЬ - ливнёвки НЕТ. Все ходят грязные, чумазые, обувь вся мокрая.
Арендаторы плотят НЕМАЛЫЕ деньги, можно же ХОЗЯЕВАМ этого рынка как то ЭЛЕМЕНТАРНО привести всё в порядок. Стыдно перед гостями ( приезжали прошлым летом бывшие соседи-немцы )- они говорят: двадцать лет назад такой же СРАЧЬ был и на "рядах" возле Зеленого базара и такое же положение сейчас и на ОРТ.
arman_kst:
там ходить невозможно
там ходить невозможно
Это ещё ничего: вы бы видели что творится на базе ОРТ, где оптом отоваривается вся область фруктами и овощами - вся площадь в выбоинах, ямах; невозможно толком ездить на легковой; ( очевидно асфальт не видел ремонта со времён Союза), Торговые (летники) павильоны - если можно их так назвать, это пародия на павильоны, проезжая часть между ними узкая - постоянно пробки, но самое главное - после малейшего дождя там такой СРАЧЬ - ливнёвки НЕТ. Все ходят грязные, чумазые, обувь вся мокрая.
Арендаторы плотят НЕМАЛЫЕ деньги, можно же ХОЗЯЕВАМ этого рынка как то ЭЛЕМЕНТАРНО привести всё в порядок. Стыдно перед гостями ( приезжали прошлым летом бывшие соседи-немцы )- они говорят: двадцать лет назад такой же СРАЧЬ был и на "рядах" возле Зеленого базара и такое же положение сейчас и на ОРТ.
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 19:42
Цитата:
Видать орт- ваша жизнь.
Каждый выбирает свое.
Не хотел ни сидели бы там.
А посещали бы более культурные места
ACROS:
НЕТ. Все ходят грязные, чумазые, обувь вся мокрая.
НЕТ. Все ходят грязные, чумазые, обувь вся мокрая.
Видать орт- ваша жизнь.
Каждый выбирает свое.
Не хотел ни сидели бы там.
А посещали бы более культурные места
l
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 23
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 19:56
Цитата:
А они и не хотят, да выбора нет. А если все уйдут, то придется вам самим туда идти за фруктами. Так что или вы или они.... или ремонт наконец.
alex_60:
Не хотел ни сидели бы там. А посещали бы более культурные места
Не хотел ни сидели бы там. А посещали бы более культурные места
А они и не хотят, да выбора нет. А если все уйдут, то придется вам самим туда идти за фруктами. Так что или вы или они.... или ремонт наконец.
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 20:38
Цитата:
Если бы сделали дороги, построили
Большой ангар - супермаркет,
Куда бы и фуры заезжали,
Сделали огромную парковку,
То туда бы жители ездили. И с области в том числе.
Но тогда бы барыги лапу сосали, и
Даже не смогли бы в Сосновый бор на три дня поехать.
ladas:
. или ремонт наконец.
. или ремонт наконец.
Если бы сделали дороги, построили
Большой ангар - супермаркет,
Куда бы и фуры заезжали,
Сделали огромную парковку,
То туда бы жители ездили. И с области в том числе.
Но тогда бы барыги лапу сосали, и
Даже не смогли бы в Сосновый бор на три дня поехать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 969
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 12.09.20 - 07:31
Цитата:
Намёк понял, но сколько г...а в реплике. При случае пришлю ответку.
alex_60:
ваша жизнь. Каждый выбирает свое.
ваша жизнь. Каждый выбирает свое.
Намёк понял, но сколько г...а в реплике. При случае пришлю ответку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3656
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 12.09.20 - 08:28
Цитата:
Государственный орган продаёт проезжую часть в частные руки.
Это заботу о ком и о чём он (орган) проявил?
Можно с этого места поподробнее?
У нас земля давно превратилась в товар, а товароведы сидят в акиматах и чем конкретно в данном случае руководствуется продавец?
больше того, этот кусок дороги был выведен из состава земель общего пользования и продан в частную собственность, что просто неслыханно!
Государственный орган продаёт проезжую часть в частные руки.
Это заботу о ком и о чём он (орган) проявил?
Можно с этого места поподробнее?
У нас земля давно превратилась в товар, а товароведы сидят в акиматах и чем конкретно в данном случае руководствуется продавец?
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 12.09.20 - 08:29
Цитата:
Кто что хочет видеть, тот и видит.
ACROS:
сколько г...а в
сколько г...а в
Кто что хочет видеть, тот и видит.
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