Отправлено: - 19:56

alex_60:

Не хотел ни сидели бы там. А посещали бы более культурные места

Цитата:А они и не хотят, да выбора нет. А если все уйдут, то придется вам самим туда идти за фруктами. Так что или вы или они.... или ремонт наконец.