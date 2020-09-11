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≡ Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39849
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
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Вопреки определению суда от 1 сентября 2020 года о приостановлении строительства, сегодня 11 сентября работы продолжаются. Телеканал «Хабар» попросил встречи с жителями домов, во дворе которых идёт строительство общежития Костанайского медицинского колледжа. Сегодня первый день на стройке с утра было тихо, но стоило уехать телевидению и разойтись жителям как на стройке пошло движение.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
82
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 11.09.20 - 21:52
#1
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Как это вообще возможно?
Не исполнять решение суда.
Это полный......

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 августа 2020 года проводил совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.

Цитирую.Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

Разговаривал с жителями двора. Так вот у них сейчас возникают протестные настроения. Хорошо, что жители действуют в правовом ключе.
Было бы такое где нибудь на юге или в Астане, давно люди вышли на улицу.

Почему проводятся строительные работы? И почему бездействует власть?

Хотят протестов? Люди об этом говорят.

Наш Президент об этом и говорит, слушаете людей, не допускаете таких ситуации, опережайте события.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13172
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 11.09.20 - 22:41
#2
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Где же стройка на видео? Убирают наверх материальные ценности, чтобы не растащили. Жители теперь в каждом движении будут видеть "нарушение прав"?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9307
Какими законными методами можно добиться исполнения судебного акта?
Отправлено: 11.09.20 - 22:45
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Где же стройка на видео?

У тебя какая то жестокая враждебность.
Ненависть к требованиям.
К жителям домов.
Прям маниакальная.
В крови что ли.
Даже просто промолчать не можешь
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3655
Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...
Отправлено: 12.09.20 - 06:25
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Где же стройка на видео? Убирают наверх материальные ценности, чтобы не растащили. Жители теперь в каждом движении будут видеть "нарушение прав"?


Не думал, что Вы это напишите
adilet
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