Re: Какими законными методами можно добиться исполнения...

Отправлено: - 21:52

Как это вообще возможно?

Не исполнять решение суда.

Это полный......



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 августа 2020 года проводил совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.



Цитирую.Глава государства отметил, что особое внимание следует уделять систематическим предупреждениям о коррупции. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.



Разговаривал с жителями двора. Так вот у них сейчас возникают протестные настроения. Хорошо, что жители действуют в правовом ключе.

Было бы такое где нибудь на юге или в Астане, давно люди вышли на улицу.



Почему проводятся строительные работы? И почему бездействует власть?



Хотят протестов? Люди об этом говорят.



Наш Президент об этом и говорит, слушаете людей, не допускаете таких ситуации, опережайте события.