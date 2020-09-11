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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1703
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:13
Цитата:
кто? где?
alex_60:
ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида.
ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида.
кто? где?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:22
Цитата:
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко...
alex_60:
ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида.
ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида.
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:43
Цитата:
факты,только констатация фактов.
//В Чикаго с гей-парада выгнали евреев со звездой Давида.
они несли радужные флаги, на которых была нарисована звезда Давида.
Организаторы марша попросили их уйти.
По их мнению, еврейский символ мог оскорбить других участников парада,
так как гей-парад носил антисионистский и пропалестинский характер.//
Козлов я:
Примета форума
Примета форума
факты,только констатация фактов.
//В Чикаго с гей-парада выгнали евреев со звездой Давида.
они несли радужные флаги, на которых была нарисована звезда Давида.
Организаторы марша попросили их уйти.
По их мнению, еврейский символ мог оскорбить других участников парада,
так как гей-парад носил антисионистский и пропалестинский характер.//
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:49
Цитата:
а я откуда знаю.
говорят...
юля елиссева:
кто? где?
кто? где?
а я откуда знаю.
говорят...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 1984
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 15:57
Козлов я Цитата:alex_60:ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида"
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко..
Алекс прав: радужный флаг без голубой полоски - является интернациональным символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров! А Звезда Давида, в основном, считается еврейским символом.
Что ж нам хотела поведать Юля, взяв такую аву?
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко..
Алекс прав: радужный флаг без голубой полоски - является интернациональным символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров! А Звезда Давида, в основном, считается еврейским символом.
Что ж нам хотела поведать Юля, взяв такую аву?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 19:48
Ну что то лгбт и Козлов молчат.
Готовят видать официальное заявление.
Готовят видать официальное заявление.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 20:12
Цитата:
Кооперируемся...
Только не понял, причем здесь радужники. Нигде не увидел.
alex_60:
Ну что то лгбт и Козлов молчат.
Ну что то лгбт и Козлов молчат.
Кооперируемся...
Только не понял, причем здесь радужники. Нигде не увидел.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 20:29
Цитата:
Пост 12665 тебе в помощь.
Козлов я:
Только не понял,
Только не понял,
Пост 12665 тебе в помощь.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 20:42
Цитата:
Похоже на разговор глухого с немым.
Чей это флаг давно известно.
Цитата:
Может в этой фразе соль? Просто я не видел этой авы, поэтому спрашивал.
alex_60:
Пост 12665 тебе в помощь.
Пост 12665 тебе в помощь.
Похоже на разговор глухого с немым.
Чей это флаг давно известно.
Цитата:
Что ж нам хотела поведать Юля, взяв такую аву?
Может в этой фразе соль? Просто я не видел этой авы, поэтому спрашивал.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:09
Цитата:
Он не видел.
А порожняк гонял
Так смешно.
Козлов я:
Просто я не видел этой авы, поэтому спрашивал.
Просто я не видел этой авы, поэтому спрашивал.
Он не видел.
А порожняк гонял
Так смешно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:46
Мобильная неудобна чем.
Ленты не видно.
Мотать вниз два километра приходится.
И ещё войти туда же
А в трех линиях ленты нет, только форум.
Ленты не видно.
Мотать вниз два километра приходится.
И ещё войти туда же
А в трех линиях ленты нет, только форум.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:48
Тихо в лесу, только не спит барсук.
Может мчс вызывать пора.
Больно же наверное
Может мчс вызывать пора.
Больно же наверное
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:48
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко...---- Супер точно , 100 %!!!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:51
Тихо в лесу--- может в степи??
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:57
Шурик , куда пропал???
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