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Козлов я Цитата:alex_60:ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида"Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко..Алекс прав: радужный флаг без голубой полоски - является интернациональным символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров! А Звезда Давида, в основном, считается еврейским символом.Что ж нам хотела поведать Юля, взяв такую аву?