Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • Ю-ЮВ, 5.16 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 845 из 845«1...843844845
Ответить Новый топик
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1703
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:13
#12661
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида.

кто? где?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1750
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:22
#12662
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида.

Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:43
#12663
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Примета форума


факты,только констатация фактов.

//В Чикаго с гей-парада выгнали евреев со звездой Давида.
они несли радужные флаги, на которых была нарисована звезда Давида.
Организаторы марша попросили их уйти.
По их мнению, еврейский символ мог оскорбить других участников парада,
так как гей-парад носил антисионистский и пропалестинский характер.//
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 13:49
#12664
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
кто? где?


а я откуда знаю.
говорят...
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1984
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 15:57
#12665
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов я Цитата:alex_60:ЛГБТ-ки флаги на форуме развесили. да еще со звездой Давида"
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко..

Алекс прав: радужный флаг без голубой полоски - является интернациональным символом сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров! А Звезда Давида, в основном, считается еврейским символом.
Что ж нам хотела поведать Юля, взяв такую аву? :-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 19:48
#12666
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что то лгбт и Козлов молчат.
Готовят видать официальное заявление.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1750
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 20:12
#12667
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну что то лгбт и Козлов молчат.

Кооперируемся... :lol: :lol: :lol:



Только не понял, причем здесь радужники. Нигде не увидел. :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 20:29
#12668
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Только не понял,

Пост 12665 тебе в помощь.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1750
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 20:42
#12669
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пост 12665 тебе в помощь.

Похоже на разговор глухого с немым.
Чей это флаг давно известно.
Цитата:
Что ж нам хотела поведать Юля, взяв такую аву?

Может в этой фразе соль? Просто я не видел этой авы, поэтому спрашивал.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:09
#12670
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Просто я не видел этой авы, поэтому спрашивал.


Он не видел.
А порожняк гонял
Так смешно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:46
#12671
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мобильная неудобна чем.
Ленты не видно.
Мотать вниз два километра приходится.
И ещё войти туда же
А в трех линиях ленты нет, только форум.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9303
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:48
#12672
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихо в лесу, только не спит барсук.
Может мчс вызывать пора.
Больно же наверное
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2783
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:48
#12673
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примета форума: если Алекс начал заговариваться, значит выходные близко...---- Супер точно , 100 %!!! :-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2783
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:51
#12674
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихо в лесу--- может в степи??
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2783
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.09.20 - 21:57
#12675
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шурик , куда пропал???
Профайл
Страница 845 из 845«1...843844845
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 102.73 Ko -