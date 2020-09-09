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≡ Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39848
Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
Отправлено: 09.09.20 - 16:40
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Три деревянные кадушки с пальмами появились на перекрестке улиц Бородина-Тауелсиздик вечером 8 сентября. Точнее, это трахикарпус - растение семейства пальмовых. Для севера Казахстана это растение, прямо скажем, нетрадиционное.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4940
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:40
#1
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Сказать что едет президент поэтому и поставили пальмы это получается выдать маршрут его передвижения, что для всяких шизиков красная тряпка,сказать что не для президента, тогда получается везде надо ставить эти пальмы)

А один активист-калаЛИЗАТОР (от слова кала-город) сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
968
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:49
#2
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Цитата:
abaika95:


Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно. Главное ведь: ПРОКУКАРЕКАТЬ.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3654
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 16:58
#3
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Наши властители будут делать вид, что всё красиво, а Президент будет делать вид, что верит.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4940
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 17:04
#4
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Цитата-/Давайте просто заключим пари: простоят ли они до КОНЦА сентября и потом будет всё ясно./



К концу сентября погода плохая,по ночам до +4 доходит,не факт что ботаники не выразят обеспокоенность о морозостойкости растения и не уберут его) так что спор будет не объективным)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6920
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 21:25
#5
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Цитата:
- Мы установили их для эксперимента, лишь на одном перекрестке. Бюджетные средства на их приобретение не выделяли. Нет, их установка не связана с визитом президента в Костанай

Ну кто, кто вам поверит? детский сад, ей богу... Ни днём раньше, ни днём позже, ни в каком другом месте... Ну смешно же?
И какой это, интересно, эксперимент?... ботанический, архитектурно-строительный, медицинский, автодорожный... КАКОЙ?
Ну взрослые же люди. Ну, скажите... как в любом доме к приезду гостей стараются навести порядок... пофиг, что все лето плевать хотели на разметку, пофиг, что улицы мели абы как, пофиг, что мусорные площадки во дворах погрязли в мусоре...
Ну решили к гостям вылизать пару улиц и трассу... скажите честно, народ поймёт и простит...

Цитата:
Директор ТОО "Конгломерат KZ” Роман КАНАВА пояснил, что трахикарпус вырастили из обычных семян, которые фирме подарили в прошлом году.

Вот тут непонятно и требует уточнения... ЧТО подарили в прошлом году? Семена или пальмы?
Как сказал знакомый агроном глядя на фото...Этим пальмам не меньше десяти лет, видно по стволу... пальма растет медленно.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
337
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 21:29
#6
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Цитата:
abaika95:
спор будет не объективным

А если критерием сделать событие , а не дату ?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
766
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 21:46
#7
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Цитата:
установили их для эксперимента,

Интересно, а полиционеров вдоль дорог расставили и вертолёт летал в районе "дизельного" тоже для эксперимента? Детский сад какой-то...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6920
Palm-street не для президента? - Почему "выросли" пальмы в Костанае, объяснили в городском отделе ЖКХ
Отправлено: 09.09.20 - 21:54
#8
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Цитата:
KOS77:
и вертолёт летал в районе "дизельного" тоже для эксперимента?

конечно... вертолёт следил за ходом пальмового эксперимента, а полицейские записывали результаты эксперимента...видимо он из череды костанайских ноу-хау...как дома без фундамента в Заречном.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
968
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 09.09.20 - 23:30
#9
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Цитата:
Я:
критерием сделать событие


Я и ЭТО и имел ввиду, и Абайка ВСЁ прекрасно понял, но в очередной раз перевёл стрелки на другое. Уберут на следующий день. И почему государевы люди ( полицейские) охраняют частный обьект??
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19983
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 10.09.20 - 13:48
#10
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Цитата:
abaika95:
сейчас скажет что пальмы неркасивые как и кронированые деревья)

Красивые, пальмы, красивые... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19983
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 11.09.20 - 16:19
#11
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Цитата:
ACROS:
Уберут на следующий день.

Ну что? Убрали Пальмы?... :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
432
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 11.09.20 - 16:26
#12
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Цитата:
yudjin:
Как сказал знакомый агроном глядя на фото...Этим пальмам не меньше десяти лет, видно по стволу... пальма растет медленно.

Ничего Вы с вашим агрономом не понимаете. Эти пальмы за сутки до строго научного эксперимента полили зельем Панорамикса, вот они и вымахали. :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
968
Re: Palm-street не для президента? - Почему "выросли"...
Отправлено: 11.09.20 - 17:02
#13
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Цитата:
drakon:
Ну что?


Из-за принципа оставили - раз такой негатив пошёл.
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