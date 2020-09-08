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"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 39848
"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
Отправлено: 08.09.20 - 19:17
1 сентября городской суд Костаная приостановил строительство общежития медицинского колледжа, но, по словам жильцов дома №183 по ул. Баймагамбетова, фактически стройка так и не прекратилась. Теперь они пытаются добиться от властей исполнения определения суда. Тем временем заказчик пытается возобновить стройку.
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Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 12:56
Мне сейчас сказал Ерболат, он видел и заснял, как работал кран: он из грузовой машины поддон кирпичей подымал и размещал на строительной площадке.
И соседи опять вызвали полицию.
И соседи опять вызвали полицию.
A
(Полноправные пользователи)
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- 966
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 13:20
Цитата:
Рано в воздух "чепчики бросать", слепец сказал: "поживём, увидим".
peshexod:
суд как раз проявил
суд как раз проявил
Рано в воздух "чепчики бросать", слепец сказал: "поживём, увидим".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 966
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 13:21
Цитата:
Тоже так думаю.
юля елиссева:
пыл жильцов протестующих остудить,
пыл жильцов протестующих остудить,
Тоже так думаю.
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 09.09.20 - 15:19
юля елиссева Цитата/Решение суда это так, для того чтобы пыл жильцов протестующих остудить, вот дескать приостановили же ..
Вряд ли. Если бы продолжали строительство, то у многих, даже у самых упорных жителей, уменьшилась бы надежда на положительное и справедливое решение суда.
В разговорах с моими знакомыми, чувствуется, что у жителей появилась надежда и вера по прекращению строительства.
Кто то говорит, хорошо бы остановиться на 5 этажах, другие, что надо демонтировать это непостроенное здание.
Т.е. у людей появилось шанс.
Не знаю какой, честно 5, 10 или 72процентов.
Но есть.
А до 1 сентября 2020 года, был 0,5 %.
Только на Верховный суд.
Большое спасибо судье Насыровой Н.С. за объективность в рассмотрении этого дела.
Да, возможно построят или не построят 9 общежитие. Это, конечно, решит суд.
Дело в другом: надо давать равные возможности двум сторонам.
А то, если бы построили бы 9 этажей, и утверждали, все , уже поздно судится.
Все справедливо,ждём, что суд даст правовую оценку, примет решение по законности или незаконности строительства.
P.S. И ждем приезда нашего Президента.
Возможно .....Слухи таксистов, так говорят.
Подождем.
Вряд ли. Если бы продолжали строительство, то у многих, даже у самых упорных жителей, уменьшилась бы надежда на положительное и справедливое решение суда.
В разговорах с моими знакомыми, чувствуется, что у жителей появилась надежда и вера по прекращению строительства.
Кто то говорит, хорошо бы остановиться на 5 этажах, другие, что надо демонтировать это непостроенное здание.
Т.е. у людей появилось шанс.
Не знаю какой, честно 5, 10 или 72процентов.
Но есть.
А до 1 сентября 2020 года, был 0,5 %.
Только на Верховный суд.
Большое спасибо судье Насыровой Н.С. за объективность в рассмотрении этого дела.
Да, возможно построят или не построят 9 общежитие. Это, конечно, решит суд.
Дело в другом: надо давать равные возможности двум сторонам.
А то, если бы построили бы 9 этажей, и утверждали, все , уже поздно судится.
Все справедливо,ждём, что суд даст правовую оценку, примет решение по законности или незаконности строительства.
P.S. И ждем приезда нашего Президента.
Возможно .....Слухи таксистов, так говорят.
Подождем.
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 10.09.20 - 16:31
Сегодня продолжались строительные работы.
Подымали поддоны кирпичей на 4 этаж.
Мне прислал видео Ерболат.
И когда проходил на работу днем, был слышен шум
работ внутри здания, кажется в цокольном этаже.
P.S.Не думаю, что эти сообщения про продолжение
строительства уже поднадоели.
Это показатель того, как игнорируется решение городского суда.
Подымали поддоны кирпичей на 4 этаж.
Мне прислал видео Ерболат.
И когда проходил на работу днем, был слышен шум
работ внутри здания, кажется в цокольном этаже.
P.S.Не думаю, что эти сообщения про продолжение
строительства уже поднадоели.
Это показатель того, как игнорируется решение городского суда.
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 11.09.20 - 15:34
Сегодня 11 сентября 2020 года продолжается строительные работы.
Подумают краном лестничные пролеты и др.
Все это фиксируется.
Но есть и хорошие новости:
Сегодня приходили корреспонденты с канала Хабар.
Они встретились в 14.00. с жителями дворов.
В ближайшее время будет материал о приостановлении строительства общежития на несколько каналах: Хабар, 24 и еще один.
Вчера был назначен городском судьей: судебный исполнитель.
А ранее был кажется числа 3 или 4 сентября материал о приостановлении строительства на канал Первый канал Евразия, Астана ТВ и бизнес атамекен
Подумают краном лестничные пролеты и др.
Все это фиксируется.
Но есть и хорошие новости:
Сегодня приходили корреспонденты с канала Хабар.
Они встретились в 14.00. с жителями дворов.
В ближайшее время будет материал о приостановлении строительства общежития на несколько каналах: Хабар, 24 и еще один.
Вчера был назначен городском судьей: судебный исполнитель.
А ранее был кажется числа 3 или 4 сентября материал о приостановлении строительства на канал Первый канал Евразия, Астана ТВ и бизнес атамекен
Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...
Отправлено: 11.09.20 - 15:35
Опечатка.Т9.
Подымают краном.
Подымают краном.
(Полноправные пользователи)
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- 14.01.15
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"Требуем исполнить определение суда" - что происходит на стройке общежития медколледжа в Костанае?
Отправлено: 11.09.20 - 15:38
Цитата:
Цитата:
Это все провластные госзаказные телеканалы,сидящие на бюджетной кормушке. смотрите, как бы в итоге не вышли там сюжеты, что вы злыдни, мешаете студенческую общагу построить..
Партизан7:
егодня приходили корреспонденты с канала Хабар.
егодня приходили корреспонденты с канала Хабар.
Цитата:
Партизан7:
на канал Первый канал Евразия, Астана ТВ и бизнес атамекен
на канал Первый канал Евразия, Астана ТВ и бизнес атамекен
Это все провластные госзаказные телеканалы,сидящие на бюджетной кормушке. смотрите, как бы в итоге не вышли там сюжеты, что вы злыдни, мешаете студенческую общагу построить..
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