Re: "Требуем исполнить определение суда" - что...

Отправлено: - 15:19

юля елиссева Цитата/Решение суда это так, для того чтобы пыл жильцов протестующих остудить, вот дескать приостановили же ..



Вряд ли. Если бы продолжали строительство, то у многих, даже у самых упорных жителей, уменьшилась бы надежда на положительное и справедливое решение суда.



В разговорах с моими знакомыми, чувствуется, что у жителей появилась надежда и вера по прекращению строительства.

Кто то говорит, хорошо бы остановиться на 5 этажах, другие, что надо демонтировать это непостроенное здание.

Т.е. у людей появилось шанс.

Не знаю какой, честно 5, 10 или 72процентов.

Но есть.

А до 1 сентября 2020 года, был 0,5 %.

Только на Верховный суд.



Большое спасибо судье Насыровой Н.С. за объективность в рассмотрении этого дела.

Да, возможно построят или не построят 9 общежитие. Это, конечно, решит суд.

Дело в другом: надо давать равные возможности двум сторонам.

А то, если бы построили бы 9 этажей, и утверждали, все , уже поздно судится.



Все справедливо,ждём, что суд даст правовую оценку, примет решение по законности или незаконности строительства.



P.S. И ждем приезда нашего Президента.

Возможно .....Слухи таксистов, так говорят.



Подождем.