Отправлено: - 15:31

Год назад «НГ» опубликовала спецрепортаж «Базарный подход по-костанайски». В редакцию тогда обратились горожане, живущие в районе, где действует сразу несколько рынков. Торговые ряды там давно заняли не только тротуары, но даже проезжую часть улицы. Когда власти, обязанные заботиться о комфортном и безопасном проживании и передвижении людей, приведут базарную стихию в цивилизованный вид, негодовали жители, обращаясь в «НГ»...