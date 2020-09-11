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≡ Базарный беспредел - и ныне там...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39848
Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 15:31
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Год назад «НГ» опубликовала спецрепортаж «Базарный подход по-костанайски». В редакцию тогда обратились горожане, живущие в районе, где действует сразу несколько рынков. Торговые ряды там давно заняли не только тротуары, но даже проезжую часть улицы. Когда власти, обязанные заботиться о комфортном и безопасном проживании и передвижении людей, приведут базарную стихию в цивилизованный вид, негодовали жители, обращаясь в «НГ»...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
523
Re: Базарный беспредел - и ныне там...
Отправлено: 11.09.20 - 15:31
#1
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Да там ходить невозможно, заняли весь тротуар прилавками.
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