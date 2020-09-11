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≡ Несовершеннолетнюю девушку разыскивают в районе им. Беимбета Майлина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39847
Несовершеннолетнюю девушку разыскивают в районе им. Беимбета Майлина
Отправлено: 11.09.20 - 14:57
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Карпенко Анна Анатольевна, 2005 года рождения, ушла из дома в селе Валерьяновка около 16.00 9 сентября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Вечером 10 сентября ее родители обратились в отдел полиции района им. Беимбета Майлина.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4940
Re: Несовершеннолетнюю девушку разыскивают в районе им. Беимбета...
Отправлено: 11.09.20 - 14:57
#1
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Закончился карантин и поперла бытовуха

Убийства,трупы в лесу,пропажи людей
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