Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина

Отправлено: - 14:49

Цитата-/Посмотри вокруг. Люди озлобились донельзя. Спичку поднеси-вспыхнут.На волоске ситуация, так то.Чего уж слепым прикидываться./





Давай на чистоту,где озлобились? В комментах? Там всегда все злые) Кто озлобился? Предпрениматели организаций закрытых и сотрудники рынков с кинотеатрами.Может быть,да не может да они злые,одни прибыль теряют другие на работу выйти не могут,за все время карантина,конкретно по ситуации с карантином возмущались владельцы кафе,бутиков на рынке и владельцы автобусных парков, всё!



У меня много друзей и знакомых с разных предприятий области,они как работали так и работают а эти работники это большинство в промышленных моногородах типо Житикары,лисаковска и Рудного





Ситуацию на волоске не вижу,пока в промышленности работяги работают и получают деньги всё будет нормально,работников сферы обслуживания и предпренимателей разными правдами и неправдами всеровно умаслят





Врачи не бунтуют кроме как из-за невыдачи СИЗов но и этот вопрос решаем



Ещё карантин будет и будет всё также как летом с "4ех недельным" закрытием и также переживём его,а дачи на то и просили открыть весной чтобы на зиму сделать запасы,зачем тогда дачи разрешали?)