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≡ Мужчину убили и закопали в Алтынсаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39847
Мужчину убили и закопали в Алтынсаринском районе
Отправлено: 11.09.20 - 14:48
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34-летний житель п. Щербаково ушел из дома 16 августа и не вернулся. Заявление о его пропаже родственники написали 20 августа. Место, где было закопано его тело, указали подозреваемые.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19981
Re: Мужчину убили и закопали в Алтынсаринском районе
Отправлено: 11.09.20 - 14:48
#1
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В новостях на МАИЛ.РУ, пишут,
что Бергу Ю. было 54 года... 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4940
Re: Мужчину убили и закопали в Алтынсаринском районе
Отправлено: 11.09.20 - 14:56
#2
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Цитата:
drakon:




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