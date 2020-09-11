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Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 39847
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 09:35
При каком условии карантин могут ужесточить в Казахстане, ответил министр здравоохранения Алексей Цой. Карантин в Казахстане могут ужесточить, если возможность ресурсной системы здравоохранения будет на пределе
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9293
Re: Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 09:35
а тем временем в городе Чимкенте,городе с миллионным населением,
первым по занимаемой площади городе в Казахстане,
за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
прирост за сутки- ноль.
первым по занимаемой площади городе в Казахстане,
за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
прирост за сутки- ноль.
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 10:01
Цитата:
Иии?!
Короновируса 0, а пневмоний, с признаками короновируса? А сколько невыявленных?
[Исправлено: Горожанин_kst, 11.09.2020 - 10:02]
alex_60:
Иии?!
Короновируса 0, а пневмоний, с признаками короновируса? А сколько невыявленных?
[Исправлено: Горожанин_kst, 11.09.2020 - 10:02]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9293
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 10:06
Цитата:
эта группа статистике неподвластна.
но она косвенно присутствует в количестве зараженных.
так как тут связь прямая.
а пневмония что, у нас же не эпидемия пневмонии.
а эпидемия коронавируса.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 10:07]
Горожанин_kst:
А сколько невыявленных?
А сколько невыявленных?
эта группа статистике неподвластна.
но она косвенно присутствует в количестве зараженных.
так как тут связь прямая.
а пневмония что, у нас же не эпидемия пневмонии.
а эпидемия коронавируса.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 10:07]
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 10:12
Тут ведь, на самом деле, дело не в цифрах заболеваемости. Я даже поддержу министра в той части, что важнее как медицина справляется с заболеваемостью.
А по поводу тотального жёсткого карантина, тут лично моё мнение, он категорически вреден и не нужен. Тестируйте людей в месте вспышки, выявляйте очаги, их изолируйте. Всех закрывать- мы через год с голодухи подохнем и погрязнем в криминале. Опыта борьбы уже хватает, пора включать мозги, и начинать им пользоваться. А не тупо пилить бабло, и всех закрывать потом.
А по поводу тотального жёсткого карантина, тут лично моё мнение, он категорически вреден и не нужен. Тестируйте людей в месте вспышки, выявляйте очаги, их изолируйте. Всех закрывать- мы через год с голодухи подохнем и погрязнем в криминале. Опыта борьбы уже хватает, пора включать мозги, и начинать им пользоваться. А не тупо пилить бабло, и всех закрывать потом.
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 11:30
Цитата-/Всех закрывать- мы через год с голодухи подохнем и погрязнем в криминале./
За пол года не померли и криминала меньше во время карантина стало)
За пол года не померли и криминала меньше во время карантина стало)
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 13:58
Цитата:
Как раз поподъедали все запасы, плюс летом огороды выручили.
Посмотри вокруг. Люди озлобились донельзя. Спичку поднеси-вспыхнут.
На волоске ситуация, так то.
Чего уж слепым прикидываться.
[Исправлено: Горожанин_kst, 11.09.2020 - 14:10]
abaika95:
Как раз поподъедали все запасы, плюс летом огороды выручили.
Посмотри вокруг. Люди озлобились донельзя. Спичку поднеси-вспыхнут.
На волоске ситуация, так то.
Чего уж слепым прикидываться.
[Исправлено: Горожанин_kst, 11.09.2020 - 14:10]
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 14:49
Цитата-/Посмотри вокруг. Люди озлобились донельзя. Спичку поднеси-вспыхнут.На волоске ситуация, так то.Чего уж слепым прикидываться./
Давай на чистоту,где озлобились? В комментах? Там всегда все злые) Кто озлобился? Предпрениматели организаций закрытых и сотрудники рынков с кинотеатрами.Может быть,да не может да они злые,одни прибыль теряют другие на работу выйти не могут,за все время карантина,конкретно по ситуации с карантином возмущались владельцы кафе,бутиков на рынке и владельцы автобусных парков, всё!
У меня много друзей и знакомых с разных предприятий области,они как работали так и работают а эти работники это большинство в промышленных моногородах типо Житикары,лисаковска и Рудного
Ситуацию на волоске не вижу,пока в промышленности работяги работают и получают деньги всё будет нормально,работников сферы обслуживания и предпренимателей разными правдами и неправдами всеровно умаслят
Врачи не бунтуют кроме как из-за невыдачи СИЗов но и этот вопрос решаем
Ещё карантин будет и будет всё также как летом с "4ех недельным" закрытием и также переживём его,а дачи на то и просили открыть весной чтобы на зиму сделать запасы,зачем тогда дачи разрешали?)
Давай на чистоту,где озлобились? В комментах? Там всегда все злые) Кто озлобился? Предпрениматели организаций закрытых и сотрудники рынков с кинотеатрами.Может быть,да не может да они злые,одни прибыль теряют другие на работу выйти не могут,за все время карантина,конкретно по ситуации с карантином возмущались владельцы кафе,бутиков на рынке и владельцы автобусных парков, всё!
У меня много друзей и знакомых с разных предприятий области,они как работали так и работают а эти работники это большинство в промышленных моногородах типо Житикары,лисаковска и Рудного
Ситуацию на волоске не вижу,пока в промышленности работяги работают и получают деньги всё будет нормально,работников сферы обслуживания и предпренимателей разными правдами и неправдами всеровно умаслят
Врачи не бунтуют кроме как из-за невыдачи СИЗов но и этот вопрос решаем
Ещё карантин будет и будет всё также как летом с "4ех недельным" закрытием и также переживём его,а дачи на то и просили открыть весной чтобы на зиму сделать запасы,зачем тогда дачи разрешали?)
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