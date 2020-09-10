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≡ Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39857
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
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Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6920
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 12:34
#30
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Цитата:
юля елиссева:
И еще, куда делись пальмы?

Утром стояли. А ты шла на работу не видела что ли?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1703
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 12:42
#31
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Цитата:
alex_60:
читай пост 13 в этой ветке.

хочу официальную информацию от редакции "НГ". А то почитала "Ленинский путь" и стошнило меня, от их подачи визита президента
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