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Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39845
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1747
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 17:29
Цитата:
Лишь бы пиджак не глядя не скидывал...
Тот самый:
А если он штаны снимет?
А если он штаны снимет?
Лишь бы пиджак не глядя не скидывал...
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:16
Цитата:
Как видишь, я решил правильно.
Уже В Петропавловске поля осматривает.
Президент
drakon:
Алекс, ты почему так, решил?.
Алекс, ты почему так, решил?.
Как видишь, я решил правильно.
Уже В Петропавловске поля осматривает.
Президент
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:26
Цитата:
и никого не поменял?
alex_60:
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент
и никого не поменял?
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:29
Цитата:
Печалька. Конечно
peshexod:
и никого не поменял?
и никого не поменял?
Печалька. Конечно
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:41
Цитата:
А он так ждал,так ждал...
alex_60:
Печалька. Конечно
Печалька. Конечно
А он так ждал,так ждал...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1240
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:49
А кадушки с пальмами уже убрали, под предлогом ночных заморозков?)))))))) А ноу хау презентовали, дома без фундамента?)))
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:57
Цитата:
Надейся и жди, вся жизнь впереди.
drakon:
А он так ждал,так ждал..
А он так ждал,так ждал..
Надейся и жди, вся жизнь впереди.
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 20:59
Цитата:
и никого не поменял?
alex_60:
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент
и никого не поменял?
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 22:04
Цитата:
Это не его обязанность, как ни странно, в таких рабочих визитах он не меняет...
Для этого есть премьер-министр, он с этой целью специально приезжает.
Так что терпеть нам и дальше...
А завтра как раз круглая дата.. 5 лет Мухамбетов у руля области...
своим не стал, отметился в популизме и пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная, больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом... запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.
[Исправлено: yudjin, 10.09.2020 - 22:06]
peshexod:
и никого не поменял?
и никого не поменял?
Это не его обязанность, как ни странно, в таких рабочих визитах он не меняет...
Для этого есть премьер-министр, он с этой целью специально приезжает.
Так что терпеть нам и дальше...
А завтра как раз круглая дата.. 5 лет Мухамбетов у руля области...
своим не стал, отметился в популизме и пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная, больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом... запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.
[Исправлено: yudjin, 10.09.2020 - 22:06]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 4937
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 00:00
Цитата-/никого не поменял?/
Странно да? Странно когда таксисты ошибаются за день дважды) и с датой прилёта и со всем остальным) хотя....
Цитата-/своим не стал/
А что Кулагин тебе своим стал?)
Цитата-/ отметился в популизме/
Советую на досуге узнать что означает термин "популизм" чтобы не бросается им в дальнейшем как умной фразой)
Цитата-/пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная/
Вечный кодекс Кустаная,не гневи Юджина иначе он сделает фотоколлаж!
Цитата-/ больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом/
Фабрику по производству деревьев не открыл впрнципе как и до него не открывали а сельское хозяйство естественно работаете не ЗА а вопреки ему!!! Просто превозмогает!!
Цитата-/запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами./
Деревьев в городе нет,вообще нет,ни одного а ремонт дорог в точку везде как начали ремонтировать что продыху тоже нет)
Странно да? Странно когда таксисты ошибаются за день дважды) и с датой прилёта и со всем остальным) хотя....
Цитата-/своим не стал/
А что Кулагин тебе своим стал?)
Цитата-/ отметился в популизме/
Советую на досуге узнать что означает термин "популизм" чтобы не бросается им в дальнейшем как умной фразой)
Цитата-/пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная/
Вечный кодекс Кустаная,не гневи Юджина иначе он сделает фотоколлаж!
Цитата-/ больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом/
Фабрику по производству деревьев не открыл впрнципе как и до него не открывали а сельское хозяйство естественно работаете не ЗА а вопреки ему!!! Просто превозмогает!!
Цитата-/запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами./
Деревьев в городе нет,вообще нет,ни одного а ремонт дорог в точку везде как начали ремонтировать что продыху тоже нет)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7436
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 00:25
Цитата:
Как бы то ни было "но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
yudjin:
запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.
запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.
Как бы то ни было "но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 03:21
Цитата:
И пальмы, в кадушках, на перекрёстке - выставил...
Добринцофф:
но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
И пальмы, в кадушках, на перекрёстке - выставил...
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 09:38
Цитата:
Здесь заслуга скорее Тарасова... он жил рядом со школой, а иметь должность начальника ЖКХ и такой бардак под окнами совсем стыдобище.
Добринцофф:
"но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
"но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
Здесь заслуга скорее Тарасова... он жил рядом со школой, а иметь должность начальника ЖКХ и такой бардак под окнами совсем стыдобище.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1701
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 12:20
а где информация о том, где был Токаев, что сказал? И еще, куда делись пальмы?
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 12:27
Цитата:
читай пост 13 в этой ветке.
юля елиссева:
где был Токаев,
где был Токаев,
читай пост 13 в этой ветке.
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