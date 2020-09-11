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≡ Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39845
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 09:35
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При каком условии карантин могут ужесточить в Казахстане, ответил министр здравоохранения Алексей Цой. Карантин в Казахстане могут ужесточить, если возможность ресурсной системы здравоохранения будет на пределе
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9287
Re: Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 09:35
#1
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а тем временем в городе Чимкенте,городе с миллионным населением,
первым по занимаемой площади городе в Казахстане,
за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
прирост за сутки- ноль.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1730
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 10:01
#2
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Цитата:
alex_60:

Иии?!
Короновируса 0, а пневмоний, с признаками короновируса? А сколько невыявленных?

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.09.2020 - 10:02]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9287
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 10:06
#3
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Цитата:
Горожанин_kst:
А сколько невыявленных?


эта группа статистике неподвластна.
но она косвенно присутствует в количестве зараженных.
так как тут связь прямая.
а пневмония что, у нас же не эпидемия пневмонии.
а эпидемия коронавируса.

[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 10:07]
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1730
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 10:12
#4
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Тут ведь, на самом деле, дело не в цифрах заболеваемости. Я даже поддержу министра в той части, что важнее как медицина справляется с заболеваемостью.
А по поводу тотального жёсткого карантина, тут лично моё мнение, он категорически вреден и не нужен. Тестируйте людей в месте вспышки, выявляйте очаги, их изолируйте. Всех закрывать- мы через год с голодухи подохнем и погрязнем в криминале. Опыта борьбы уже хватает, пора включать мозги, и начинать им пользоваться. А не тупо пилить бабло, и всех закрывать потом.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4937
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 11:30
#5
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Цитата-/Всех закрывать- мы через год с голодухи подохнем и погрязнем в криминале./


За пол года не померли и криминала меньше во время карантина стало)
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