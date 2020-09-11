Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина

Отправлено: - 10:12

Тут ведь, на самом деле, дело не в цифрах заболеваемости. Я даже поддержу министра в той части, что важнее как медицина справляется с заболеваемостью.

А по поводу тотального жёсткого карантина, тут лично моё мнение, он категорически вреден и не нужен. Тестируйте людей в месте вспышки, выявляйте очаги, их изолируйте. Всех закрывать- мы через год с голодухи подохнем и погрязнем в криминале. Опыта борьбы уже хватает, пора включать мозги, и начинать им пользоваться. А не тупо пилить бабло, и всех закрывать потом.