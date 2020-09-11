Прогноз на 5 дней
пасмурно+12°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39845
Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 09:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При каком условии карантин могут ужесточить в Казахстане, ответил министр здравоохранения Алексей Цой. Карантин в Казахстане могут ужесточить, если возможность ресурсной системы здравоохранения будет на пределе
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9285
Re: Минздрав Казахстана назвал условие для ужесточения карантина
Отправлено: 11.09.20 - 09:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а тем временем в городе Чимкенте,городе с миллионным населением,
первым по занимаемой площади городе в Казахстане,
за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
прирост за сутки- ноль.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 69.29 Ko -