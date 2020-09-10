Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов, встал в ступор. Читать новость
yudjin: практически всё население страны НЕ СМОЖЕТ воспользоваться своими сбережениями
А тому, кто сможет, предлагают заплатить 10% подоходного налога на полученную сумму своих же отчислений. Мдааа. Т.е. когда получил ЗП, заплатил налог 10% от суммы, каждый год с нас ЕНПФ берёт 0,025% от суммы начислений за обслуживание (даже когда получает инвестиционный убыток! Берёт от суммы, а не от прибыли), а теперь выдай им ещё 10% налога. За что?! За то что отдаёте мне мои деньги?!
Victor Yang: Про сложные проценты ничего не слышал?
У них там действительно всё сложно с процентами. Скажи зачем мне свои деньги ложить в ПФ по 2-5%,если в любом банке от 10-14%,при чем до 10млн с гарантией государства. Ну сделайте пенсионные депозиты в банках под нормальные проценты,пусть даже до пенсии я не смогу их снимать,пусть будет гарантия государства на эти депозиты,но проценты хоть более менее адекватные,может быть я тогда и сам буду денежку ложить,а пока вот эта обязаловка и обдираловка ,на те подавитесь своими 4250 только отстаньте от меня.
yudjin: Почему у 94 % работающего населения не накопилось?
Так потому что зарплаты низкие - кто с этим спорит? Но необходимая средняя для этого - никак не 150 тысяч. Цитата:
Добринцофф: Ну сделайте пенсионные депозиты в банках под нормальные проценты
Тут согласен, но есть нюансы. Если бы повально все накопления в ЕНПФ перешли в БВУ, были бы по депозитам такие проценты? Они повысились только благодаря политике дедолларизации. В России я удивился - максимальный процент по депозитам - 6,5%
копите,копите. и будет вам счастье. только учитывайте что нынешние сорокалетние на пенсию думаю лет в 80 будут уходить. как минимум. продолжительность жизни растет, медицина делает успехи. пропорция количества работающих/пенсионеров уменьшается. миллионы накопленные к тому времени превратятся в пыль.
Если предметно, у них годовая инфляция порядка 30% вот и считайте. и еще, из-за указанной очень высокой инфляции, цены принимаются в долларах в расчете на текущий непостоянный курс. С местной валютой у них вообще швах. Так что не стал бы равняться на них.
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