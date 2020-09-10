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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39845
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 09:41
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Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов, встал в ступор.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4936
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 14:56
#15
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Цитата-/Почему у 94 % работающего населения не накопилось?/




Что и статистика даже есть? Или опять.......
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
930
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 16:03
#16
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Цитата:
yudjin:
практически всё население страны НЕ СМОЖЕТ воспользоваться своими сбережениями


А тому, кто сможет, предлагают заплатить 10% подоходного налога на полученную сумму своих же отчислений. Мдааа. Т.е. когда получил ЗП, заплатил налог 10% от суммы, каждый год с нас ЕНПФ берёт 0,025% от суммы начислений за обслуживание (даже когда получает инвестиционный убыток! Берёт от суммы, а не от прибыли), а теперь выдай им ещё 10% налога. За что?! За то что отдаёте мне мои деньги?!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7436
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 19:26
#17
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Цитата:
Victor Yang:
Про сложные проценты ничего не слышал?

У них там действительно всё сложно с процентами.
Скажи зачем мне свои деньги ложить в ПФ по 2-5%,если в любом банке от 10-14%,при чем до 10млн с гарантией государства.
Ну сделайте пенсионные депозиты в банках под нормальные проценты,пусть даже до пенсии я не смогу их снимать,пусть будет гарантия государства на эти депозиты,но проценты хоть более менее адекватные,может быть я тогда и сам буду денежку ложить,а пока вот эта обязаловка и обдираловка ,на те подавитесь своими 4250 только отстаньте от меня.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1240
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 19:52
#18
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Цитата:
предлагают заплатить 10% подоходного налога

Не предлагают, этот налог обязательный) И ОПВ не облагались ИПНом. С Вашего дохода (зарплаты) отнимали ОПВ, МЗП и только оставшуюся сумму облагали налогом.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13171
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 21:22
#19
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Цитата:
yudjin:
Почему у 94 % работающего населения не накопилось?

Так потому что зарплаты низкие - кто с этим спорит? Но необходимая средняя для этого - никак не 150 тысяч.
Цитата:
Добринцофф: Ну сделайте пенсионные депозиты в банках под нормальные проценты
Тут согласен, но есть нюансы. Если бы повально все накопления в ЕНПФ перешли в БВУ, были бы по депозитам такие проценты? Они повысились только благодаря политике дедолларизации. В России я удивился - максимальный процент по депозитам - 6,5%
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5571
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 10.09.20 - 23:10
#20
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Цитата:
Victor Yang:
В России я удивился - максимальный процент по депозитам - 6,5%

А у нас вообще до нуля свели. Где справедливость? :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7436
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 11.09.20 - 00:16
#21
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Цитата:
Victor Yang:
В России я удивился - максимальный процент по депозитам - 6,5%

Зато в Белоруссии БТА банк 25%
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13171
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 11.09.20 - 08:09
#22
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Посчитал сейчас, при 5% годовых за 20 лет средняя ежемесячная зарплата должна быть 90 тысяч. Это чтобы 3,6 млн накопить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9285
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 11.09.20 - 09:23
#23
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Цитата:
Victor Yang:
чтобы 3,6 млн накопить.


копите,копите.
и будет вам счастье.
только учитывайте что нынешние сорокалетние
на пенсию думаю лет в 80 будут уходить.
как минимум.
продолжительность жизни растет,
медицина делает успехи.
пропорция количества работающих/пенсионеров уменьшается.
миллионы накопленные к тому времени превратятся в пыль.

[Исправлено: alex_60, 11.09.2020 - 09:29]
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
510
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"
Отправлено: 11.09.20 - 09:32
#24
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Цитата:
Добринцофф:
Зато в Белоруссии БТА банк 25%

Если предметно, у них годовая инфляция порядка 30% вот и считайте.
и еще, из-за указанной очень высокой инфляции, цены принимаются в долларах в расчете на текущий непостоянный курс. С местной валютой у них вообще швах. Так что не стал бы равняться на них.
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