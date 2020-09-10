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≡ Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
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Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1746
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 17:29
#15
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Цитата:
Тот самый:
А если он штаны снимет?

Лишь бы пиджак не глядя не скидывал... :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:16
#16
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Цитата:
drakon:
Алекс, ты почему так, решил?.


Как видишь, я решил правильно.
Уже В Петропавловске поля осматривает.
Президент
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3654
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:26
#17
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Цитата:
alex_60:
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент

:-o и никого не поменял?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:29
#18
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Цитата:
peshexod:
и никого не поменял?


Печалька. Конечно
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19977
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:41
#19
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Цитата:
alex_60:
Печалька. Конечно

А он так ждал,так ждал... :lol: :oops:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1240
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:49
#20
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А кадушки с пальмами уже убрали, под предлогом ночных заморозков?)))))))) А ноу хау презентовали, дома без фундамента?)))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:57
#21
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Цитата:
drakon:
А он так ждал,так ждал..


Надейся и жди, вся жизнь впереди.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3654
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 20:59
#22
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Цитата:
alex_60:
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент

:-o и никого не поменял?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6918
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 22:04
#23
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Цитата:
peshexod:
и никого не поменял?

Это не его обязанность, как ни странно, в таких рабочих визитах он не меняет...
Для этого есть премьер-министр, он с этой целью специально приезжает.
Так что терпеть нам и дальше...
А завтра как раз круглая дата.. 5 лет Мухамбетов у руля области...
своим не стал, отметился в популизме и пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная, больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом... запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.

[Исправлено: yudjin, 10.09.2020 - 22:06]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4936
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 00:00
#24
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Цитата-/никого не поменял?/




Странно да? Странно когда таксисты ошибаются за день дважды) и с датой прилёта и со всем остальным) хотя....




Цитата-/своим не стал/


А что Кулагин тебе своим стал?)


Цитата-/ отметился в популизме/



Советую на досуге узнать что означает термин "популизм" чтобы не бросается им в дальнейшем как умной фразой)




Цитата-/пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная/


Вечный кодекс Кустаная,не гневи Юджина иначе он сделает фотоколлаж!



Цитата-/ больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом/


Фабрику по производству деревьев не открыл впрнципе как и до него не открывали а сельское хозяйство естественно работаете не ЗА а вопреки ему!!! Просто превозмогает!!




Цитата-/запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами./



Деревьев в городе нет,вообще нет,ни одного а ремонт дорог в точку везде как начали ремонтировать что продыху тоже нет)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7436
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 00:25
#25
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Цитата:
yudjin:
запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.

Как бы то ни было "но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19977
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 11.09.20 - 03:21
#26
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Цитата:
Добринцофф:
но дорогу в школу" он тебе всё таки заасфальтировал.

И пальмы, в кадушках, на перекрёстке - выставил... :lol: :-P
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