Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом

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Цитата-/никого не поменял?/









Странно да? Странно когда таксисты ошибаются за день дважды) и с датой прилёта и со всем остальным) хотя....









Цитата-/своим не стал/





А что Кулагин тебе своим стал?)





Цитата-/ отметился в популизме/







Советую на досуге узнать что означает термин "популизм" чтобы не бросается им в дальнейшем как умной фразой)









Цитата-/пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная/





Вечный кодекс Кустаная,не гневи Юджина иначе он сделает фотоколлаж!







Цитата-/ больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом/





Фабрику по производству деревьев не открыл впрнципе как и до него не открывали а сельское хозяйство естественно работаете не ЗА а вопреки ему!!! Просто превозмогает!!









Цитата-/запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами./







Деревьев в городе нет,вообще нет,ни одного а ремонт дорог в точку везде как начали ремонтировать что продыху тоже нет)