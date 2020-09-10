Отправлено: - 22:04

peshexod:

и никого не поменял?

[Исправлено: yudjin, 10.09.2020 - 22:06]

Цитата:Это не его обязанность, как ни странно, в таких рабочих визитах он не меняет...Для этого есть премьер-министр, он с этой целью специально приезжает.Так что терпеть нам и дальше...А завтра как раз круглая дата.. 5 лет Мухамбетов у руля области...своим не стал, отметился в популизме и пренебрежении людьми, истории и традиций Кустаная, больших производств не наладил, сельское хозяйство пашет своим чередом... запомнится нездоровым истреблением деревьев и похабными дорожными ремонтами.