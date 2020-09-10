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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19976
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 19:53
#4456
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Цитата:
alex_60:
Что то мамка ваша ваще тронулась.

Мамка/и, это у вас. Хозяйки "девушек".
А наша - Mütterchen.
И попрошу, без оскорблееий... :lol: :oops: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 20:00
#4457
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Цитата:
drakon:

А где ты увидел оскорбления.
Голые факты из газеты шпигель.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19976
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.09.20 - 21:07
#4458
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Цитата:
alex_60:
А где ты увидел оскорбления.

Тут два оскорбления - мамка и тронулась... :-o
Шпигель так сказать - не мог... :lol: ;-)
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