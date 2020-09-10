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≡ Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
Отправлено: 10.09.20 - 15:09
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Надзорный орган пытается доказать, что штраф в 638 940 тенге, который был выписан 23 июля за отсутствие маски на рабочем месте, незаконен. Ветврач настаивает, проверка пришла во время обеденного перерыва, а сама проверка проведена с нарушениями.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1699
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 15:09
#1
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А норма об обязательной регистрации предстоящей проверки в прокуратуре уже отменена?
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l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
22
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 15:17
#2
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Максим держись! Надеюсь справедливость восторжествует.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 15:28
#3
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Цитата-/Если вина Падерина будет доказана, ему придётся выплатить штраф в полном объеме. Уплатить половину суммы штрафа по сокращённому судопроизводству он уже не сможет/



Это будет фиаско конечно) своим неуемными действиями нароет себе ещё проблем )

Хотя судя по последним событиям в судах
Запрет стройки
Решение по штрафу в пользу аптекарши
И здесь сейчас суд примет сторону ветврача

Потому что у нас как всегда,размах на рубль,удар на копейку....

И да,видосики,видосики сделали свое дело а ещё говорят у нас суды не честные)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
930
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 15:46
#4
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Выплаты по потере дохода были в размере минималки 42500, ну и сделайте размер штрафов ДО минимальной ЗП. Это логично. А не штрафовать человека на 15 таких выплат! Тогда б может человек не спорил и заплатил, а с такими абсурдными суммами штрафов все будут судиться.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19976
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 15:51
#5
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Цитата:
Тот самый:
а с такими абсурдными суммами штрафов все будут судиться.

И думаю - выигрывать... :lol: ;-)
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
930
Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски, просит прокуратура в Костанае
Отправлено: 10.09.20 - 16:06
#6
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Цитата:
drakon:
И думаю - выигрывать... :lol:


И хорошо бы! Честно говоря, даже удивительно, что прокуратура и Атамекен зашевелились. Может дошло до них, что от такой "поддержки малого бизнеса", он быстро загнётся.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4079
Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...
Отправлено: 10.09.20 - 20:35
#7
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Да будьте же вы людьми, как цепные псы готовы горло грызть, сама прокуратура уже пошла навстречу, чего вы хотите от молодого парня, нет у него столько денег, просит кредиты , в кабалу лезет, одни сволочи кругом
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