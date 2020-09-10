Re: Отменить штраф, выписанный ветврачу за обед без маски,...

Отправлено: - 15:28

Цитата-/Если вина Падерина будет доказана, ему придётся выплатить штраф в полном объеме. Уплатить половину суммы штрафа по сокращённому судопроизводству он уже не сможет/







Это будет фиаско конечно) своим неуемными действиями нароет себе ещё проблем )



Хотя судя по последним событиям в судах

Запрет стройки

Решение по штрафу в пользу аптекарши

И здесь сейчас суд примет сторону ветврача



Потому что у нас как всегда,размах на рубль,удар на копейку....



И да,видосики,видосики сделали свое дело а ещё говорят у нас суды не честные)