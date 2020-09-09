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≡ «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
«Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом
Отправлено: 09.09.20 - 20:38
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Жалобу хозяйки аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР, проживающей в поселке Айет района имени Беимбета Майлина, апелляционная коллегия Костанайского областного суда рассмотрела сегодня, 9 сентября.
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l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
22
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 20:38
#1
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Поздравляю Ведлер! Мои аплодисменты судье!
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
78
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 20:42
#2
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Ольга! Поздравляю Вас с справедливым решением суда!!!
Ура!
Отлично! Молодцы судьи!
Две хорошие новости за эту первую декаду сентября.
Первая: прекращением строительства общежития на время разбирательства суда.

Все же законность и справедливость торжествует!!!
🤗😊👍
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7481
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:13
#3
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Полиция сработала плохо. Могли по заявлению потерпевшего провести контрольную закупку с видеофиксацией и надлежащим образом оформлеными документами, свидетелями. Вдруг и правда аптека торгует по вдвое завышенным ценам. Я на стороне аптеки, правоохранителям веры особо нет - личный опыт. Но с другой стороны не хочется, чтобы моим родителям-пенсионерам продавали и без того дорогие лекарства по завышенным ценам. Хотя, тут палка о двух концах - если аптека еле сводит концы с концами - то без завышения она вообще закроется и купить лекарства станет проблематично. Государство регулирует предельно цену, а при этом учитывается логистика и другие затраты? Ну или размер аптеки и ее местоположение, обьемы продаж. :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
376
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:15
#4
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Но для руководства "Айболита" сигнал, что в чеке надо отбивать все лекарства построчно
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19976
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:30
#5
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Вот такая у меня - землячка.
"Умыла" - Полицию, судью и
какойто там УККБТУ. Также
Ниязбаева, который из Рудного
приехал,за Анальгином... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4079
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:37
#6
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Аплодирую стоя! Слава судье Владимиру Долгих! Позор рудничанину Руслану Ниязбекову, он шестерка и подстава этих наглых и хапужных участковых и прочих, даже не хочу на них тратить буквы.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19976
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 22:09
#7
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Ветеринара, тоже нужно -
освобождать от штрафа... :lol: :-o
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3654
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 22:14
#8
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Браво!
Есть доказательства - наказывай, а нет - не морочьте голову.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1699
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 08:42
#9
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получается что дело было сфабриковано. Понесет ли полицейский за это реальное наказание, как минимум, в виде увольнения из органов?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4079
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 09:17
#10
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￼ ￼

получается что дело было сфабриковано

 моё дело сфабриковали открыто в наглую , игнорируя очевидные факты. Куда только не писал, даже в антикор. Мне говорили- есть решение суда через которую никто не выпрыгнет.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1728
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 12:56
#11
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А почему бы антикору не заинтересоваться подноготной этого дела? Уж больно за заказуху смахивает. Обычно человек не станет из-за 150 тенге бежать в полицию, ну плюнет сквозь зубы, выпьет таблетос, головная боль прошла и ладно. А тут...
Не вздумайте дальше прессовать аптеку, хороняки! Антикор не дремлет!
8-)
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
930
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 16:27
#12
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Поздравляем Ольгу! :-)

Цитата:
Так что, получается, непонятно, что было продано


Даже хуже. Получается, что это подлог со стороны полицейского. Упаковка анальгина - их главное доказательство и как выясняется её у них вообще не было, а эту упаковку они купили в другом месте.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1240
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 19:57
#13
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Цитата:
Так что, получается, непонятно, что было продано

А разве требование отражать в чеке ККМ товар позиционно не для всех? Надо будет уточнить, самой интересно, мои все перепрограммировали ККМы.
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