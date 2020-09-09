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«Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом
«Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39843
«Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет платить штраф, назначенный санврачом
Отправлено: 09.09.20 - 20:38
Жалобу хозяйки аптеки «Айболит» Ольги ВЕДЛЕР, проживающей в поселке Айет района имени Беимбета Майлина, апелляционная коллегия Костанайского областного суда рассмотрела сегодня, 9 сентября.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 22
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 20:38
Поздравляю Ведлер! Мои аплодисменты судье!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 78
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 20:42
Ольга! Поздравляю Вас с справедливым решением суда!!!
Ура!
Отлично! Молодцы судьи!
Две хорошие новости за эту первую декаду сентября.
Первая: прекращением строительства общежития на время разбирательства суда.
Все же законность и справедливость торжествует!!!
🤗😊👍
Ура!
Отлично! Молодцы судьи!
Две хорошие новости за эту первую декаду сентября.
Первая: прекращением строительства общежития на время разбирательства суда.
Все же законность и справедливость торжествует!!!
🤗😊👍
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7481
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:13
Полиция сработала плохо. Могли по заявлению потерпевшего провести контрольную закупку с видеофиксацией и надлежащим образом оформлеными документами, свидетелями. Вдруг и правда аптека торгует по вдвое завышенным ценам. Я на стороне аптеки, правоохранителям веры особо нет - личный опыт. Но с другой стороны не хочется, чтобы моим родителям-пенсионерам продавали и без того дорогие лекарства по завышенным ценам. Хотя, тут палка о двух концах - если аптека еле сводит концы с концами - то без завышения она вообще закроется и купить лекарства станет проблематично. Государство регулирует предельно цену, а при этом учитывается логистика и другие затраты? Ну или размер аптеки и ее местоположение, обьемы продаж.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 376
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:15
Но для руководства "Айболита" сигнал, что в чеке надо отбивать все лекарства построчно
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:30
Вот такая у меня - землячка.
"Умыла" - Полицию, судью и
какойто там УККБТУ. Также
Ниязбаева, который из Рудного
приехал,за Анальгином...
"Умыла" - Полицию, судью и
какойто там УККБТУ. Также
Ниязбаева, который из Рудного
приехал,за Анальгином...
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 21:37
Аплодирую стоя! Слава судье Владимиру Долгих! Позор рудничанину Руслану Ниязбекову, он шестерка и подстава этих наглых и хапужных участковых и прочих, даже не хочу на них тратить буквы.
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 22:09
Ветеринара, тоже нужно -
освобождать от штрафа...
освобождать от штрафа...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3654
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 09.09.20 - 22:14
Браво!
Есть доказательства - наказывай, а нет - не морочьте голову.
Есть доказательства - наказывай, а нет - не морочьте голову.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1699
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 08:42
получается что дело было сфабриковано. Понесет ли полицейский за это реальное наказание, как минимум, в виде увольнения из органов?
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 09:17
￼ ￼
получается что дело было сфабриковано
моё дело сфабриковали открыто в наглую , игнорируя очевидные факты. Куда только не писал, даже в антикор. Мне говорили- есть решение суда через которую никто не выпрыгнет.
получается что дело было сфабриковано
моё дело сфабриковали открыто в наглую , игнорируя очевидные факты. Куда только не писал, даже в антикор. Мне говорили- есть решение суда через которую никто не выпрыгнет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1728
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 12:56
А почему бы антикору не заинтересоваться подноготной этого дела? Уж больно за заказуху смахивает. Обычно человек не станет из-за 150 тенге бежать в полицию, ну плюнет сквозь зубы, выпьет таблетос, головная боль прошла и ладно. А тут...
Не вздумайте дальше прессовать аптеку, хороняки! Антикор не дремлет!
Не вздумайте дальше прессовать аптеку, хороняки! Антикор не дремлет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 930
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 16:27
Поздравляем Ольгу!
Цитата:
Даже хуже. Получается, что это подлог со стороны полицейского. Упаковка анальгина - их главное доказательство и как выясняется её у них вообще не было, а эту упаковку они купили в другом месте.
Цитата:
Так что, получается, непонятно, что было продано
Даже хуже. Получается, что это подлог со стороны полицейского. Упаковка анальгина - их главное доказательство и как выясняется её у них вообще не было, а эту упаковку они купили в другом месте.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1240
Re: «Непонятно, что было продано» - Хозяйка аптеки не будет...
Отправлено: 10.09.20 - 19:57
Цитата:
А разве требование отражать в чеке ККМ товар позиционно не для всех? Надо будет уточнить, самой интересно, мои все перепрограммировали ККМы.
Так что, получается, непонятно, что было продано
А разве требование отражать в чеке ККМ товар позиционно не для всех? Надо будет уточнить, самой интересно, мои все перепрограммировали ККМы.
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