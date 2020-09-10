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≡ Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39843
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 13:14
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Об этом пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик УАЛИ сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, в программе президента предусмотрено посещение ряда предприятий региона.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1746
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 17:29
#15
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Цитата:
Тот самый:
А если он штаны снимет?

Лишь бы пиджак не глядя не скидывал... :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:16
#16
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Цитата:
drakon:
Алекс, ты почему так, решил?.


Как видишь, я решил правильно.
Уже В Петропавловске поля осматривает.
Президент
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3654
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:26
#17
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Цитата:
alex_60:
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент

:-o и никого не поменял?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:29
#18
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Цитата:
peshexod:
и никого не поменял?


Печалька. Конечно
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19976
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:41
#19
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Цитата:
alex_60:
Печалька. Конечно

А он так ждал,так ждал... :lol: :oops:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1240
Re: Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:49
#20
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А кадушки с пальмами уже убрали, под предлогом ночных заморозков?)))))))) А ноу хау презентовали, дома без фундамента?)))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9283
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 19:57
#21
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Цитата:
drakon:
А он так ждал,так ждал..


Надейся и жди, вся жизнь впереди.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3654
Президент прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Отправлено: 10.09.20 - 20:59
#22
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Цитата:
alex_60:
Уже В Петропавловске поля осматривает. Президент

:-o и никого не поменял?
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